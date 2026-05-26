Χωροταξικό για τον τουρισμό: Αντιδράσεις και διαφωνίες από φορείς της αγοράς

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το υπό διαβούλευση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, με επαγγελματικούς φορείς να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη φιλοσοφία και τις προβλέψεις του νέου σχεδίου.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) υποστηρίζει ότι το προτεινόμενο σχέδιο δίνει αποκλειστική έμφαση στην ανάπτυξη του τουρισμού και όχι σε ουσιαστικά όρια ή σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Ο ΣΕΠΟΧ επισημαίνει ότι, παρότι γίνεται λόγος για οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας, τελικά ενισχύεται η υπερσυγκέντρωση τουριστικών επενδύσεων. Παράλληλα, θεωρεί ότι το σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνει κρίσιμες παραμέτρους, όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, οι ενεργειακές πιέσεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.

Κριτική ασκείται και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η δημόσια διαβούλευση, με τον ΣΕΠΟΧ να υπογραμμίζει ότι περιορίζεται η διαφάνεια και εμποδίζεται ο ουσιαστικός δημόσιος διάλογος.

Ανησυχίες για νησιά, Natura και εκτός σχεδίου δόμηση

Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί ότι το νέο πλαίσιο επιτρέπει την ανάπτυξη οργανωμένων τουριστικών εγκαταστάσεων ακόμη και σε περιοχές Natura 2000 ή σε περιοχές που θα έπρεπε να προστατεύονται αυστηρότερα, ενώ εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνέχιση της εκτός σχεδίου δόμησης.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η κατηγοριοποίηση των περιοχών αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των τουριστικών κλινών δεν αρκεί, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη υποδομές, περιβαλλοντική ευαισθησία, πληθυσμιακά δεδομένα και τοπικές ιδιαιτερότητες.

Ο Σύλλογος ζητά αυστηρότερα μέτρα για την προστασία της παράκτιας ζώνης, υποστηρίζοντας ότι η πρόβλεψη απαγόρευσης κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή θεωρείται ανεπαρκής, καθώς διεθνείς συμβάσεις προβλέπουν ζώνη προστασίας τουλάχιστον 100 μέτρων.

Διαφορετικές προσεγγίσεις από τους φορείς του τουρισμού

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) ζητά:

Να υπάρξει σαφής και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία για τον καθορισμό της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής

Να ληφθούν υπόψη οι δημόσιες υποδομές, όπως ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια και διαχείριση απορριμμάτων.

Οι περιορισμοί να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού και να μην εφαρμόζονται οριζόντια

Να συνυπολογίζονται και οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά την αξιολόγηση της τουριστικής πίεσης.

Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) δηλώνει θετική στην ανάγκη περιορισμού της υπερσυγκέντρωσης μεγάλων τουριστικών μονάδων, κυρίως σε κορεσμένες περιοχές, ωστόσο, εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για ρυθμίσεις που αφορούν τα μικρά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Διαφωνίες και από τις εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ενστάσεις διατυπώνει και ο STAMA Greece, ο φορέας που εκπροσωπεί τις εταιρείες διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων, θεωρώντας λανθασμένη τη μεθοδολογία που εξισώνει τις κλίνες Airbnb με τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Όπως επισημαίνεται, οι δύο μορφές φιλοξενίας λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και η ενιαία αποτύπωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα για την πραγματική πίεση που δέχεται ένας προορισμός.

Ο STAMA τονίζει τέλος, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει παντού το ίδιο πρόβλημα υπερτουρισμού και ότι απαιτείται πιο στοχευμένη προσέγγιση ανά περιοχή και εποχή.