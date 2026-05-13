ΑΑΔΕ: Νέος ψηφιακός εξοπλισμός στα τελωνεία στη «μάχη» κατά του λαθρεμπορίου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε πάσης φύσεως προϊόντα, επιστρατεύοντας σύγχρονα ψηφιακά και τεχνολογικά μέσα. Αναμένεται να εξοπλιστούν 24 τελωνεία και σημεία τελωνειακού ελέγχου σε βασικές πύλες εισόδου της Ελλάδας.

Ο στόχος των νέων μέτρων της ΑΑΔΕ είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, αλλά και ο εντοπισμός παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων, περιορίζοντας τις μεγάλες απώλειες εσόδων για το δημόσιο. Τα τελωνεία θα εξοπλιστούν με νέο ολοκληρωμένο σύστημα που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των τελωνειακών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την καταγραφή της κίνησης φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται εντός και εκτός της χώρας.

Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει τόσο, προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS, ως «παρατηρητήριο» της διακίνησης εμπορευμάτων, όσο και νέας τεχνολογίας συστήματα καταγραφής της κίνησης φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων.

Που θα εγκατασταθεί ο νέος εξοπλισμός

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εγκατασταθεί στα χερσαία σύνορα όπου περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι εισόδου και εξόδου, όπως η Κακαβιά, η Μέρτζανη, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, οι Εύζωνοι, η Δοϊράνη, οι Κήποι και οι Καστανιές, με αυξημένη εμπορευματική κίνηση σε καθημερινή βάση.

Το σύστημα θα εγκατασταθεί επίσης και στα λιμάνια της χώρας και πιο συγκεκριμένα, στα Τελωνεία Κω, Χίου, Μυτιλήνης, Λαυρίου, στο 1ο Τελωνείο Πειραιά, στο 1ο Τελωνείο Θεσσαλονίκης, καθώς και στα τελωνεία Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Πατρών και Ηρακλείου. Τα λιμάνια αυτά αποτελούν κρίσιμους κόμβους για τη μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών και οχημάτων. Ειδικά ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη έχουν ιδιαίτερη εμπορική σημασία, καθώς συνδέονται με ελεύθερες ζώνες, εγκαταστάσεις διακίνησης containers και μεγάλες εμπορευματικές ροές.

Ενισχυμένη εποπτεία θα αφορά και άλλα σημεία στρατηγικής σημασίας, όπως το Τελωνείο Δυτικής Αττικής, τον λιμένα Ελευσίνας, και την εγκατάσταση Μεταμόρφωσης.

Ενώ, στα βόρεια σύνορα περιλαμβάνονται τελωνεία που καλύπτουν σημαντικούς οδικούς άξονες και διασυνοριακές διαδρομές, όπως είναι ο Προμαχώνας, η Εξοχή στην Δράμα, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στην Ξάνθη, το Ορμένιο και ο Κυπρίνος στην Νέα Ορεστιάδα, καθώς και η Νυμφαία και αναμένεται να εξοπλιστούν και αυτά.

Μέσω του συστήματος Hellenic Digital Borders, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα ενισχυθεί με τη λειτουργία επιπλέον θαλάμου επιχειρήσεων και θα εξοπλιστεί με τα ακόλουθα μέσα δίωξης:

• 220 κάμερες CCTV

• 282 μπάρες διέλευσης

• 29 συστήματα ζύγισης

• 16 σταθερά x-rays

• 6 κινητά x-rays

• 310 κάμερες αναγνώρισης & καταγραφής πινακίδων

• 165 κάμερες spy

• 19 τοπικά κέντρα ελέγχου

• 17 οχήματα τύπου SUV

• 4 ανακριτικά οχήματα τύπου VAN

• 10.500 συσκευές παρακολούθησης εξοπλισμού (GPS Trackers)

• 187 συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων

• 31 μηχανήματα έκδοσης καρτών εισόδου – εξόδου

• 56 μηχανήματα ανάγνωσης και συλλογής καρτών εισόδου – εξόδου

Οι πληροφορίες θα αποστέλλονται μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικής επικοινωνίας σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι αρχές θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των οχημάτων μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου, θα εντοπίζουν καθυστερήσεις και θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κλοπής, παραβίασης ή τεχνικών προβλημάτων. Αν υπάρξει απόκλιση από τη διαδρομή, ύποπτη στάση ή προσπάθεια παραβίασης, το σύστημα θα μπορεί να ενεργοποιεί προειδοποίηση προς το Κέντρο Επιχειρήσεων.