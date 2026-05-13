Μητσοτάκης στο Συνέδριο των FT: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και το φ.α. γίνει φθηνότερο

Τις θέσεις του σχετικά με θέματα που αφορούν στην ενέργεια διατύπωσε σήμερα (13.05.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στο αμερικανικό αέριο και στην ενεργειακή μετάβαση.

O Kυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια, πως τόσο η ΕΕ, όσο και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε το προηγούμενο της κρίσης του 2022, οπότε πρέπει να λάβουμε πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο την απανθρακοποίηση», ανέφερε σχετικά.

«…Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2005. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%. Είμαστε πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια από τις δέκα κορυφαίες χώρες τόσο στην ηλιακή ενέργεια -στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα, βρισκόμαστε ακόμη υψηλότερα- όσο και στην αιολική. Παράγουμε περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο από την άποψη της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και επειδή μειώνει την τιμή της ενέργειας. Το 2019, η Ελλάδα είχε μακράν την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και είμαστε μεγάλοι εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε εξαγωγείς επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Αυτό, λοιπόν, αποτελεί μεγάλη επιτυχία».

Πρόσθεσε ότι κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη, για να εξηγήσει ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό, τους οποίους αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξέρετε, ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς, ελπίζω, το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο.

Κατανοούμε πλήρως ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις μας στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι το προσιτό κόστος ζωής. Και πρέπει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, αρκετά συχνά στην Ευρώπη μιλάμε πολύ για ανταγωνιστικότητα. Και ορθώς, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της της κρίσης του προσιτού κόστους ζωής. Χρειαζόμαστε υψηλότερους μισθούς, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο. Επομένως, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του προσιτού κόστους ζωής για τους πολίτες μας, όλες οι εν ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, και γι’ αυτό το θέμα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μου”.

Σχετικά με τα καύσιμα, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα είναι αυτάρκης στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. «Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά διυλιστήρια. Στην Ευρώπη θεωρούσαμε πως τα ορυκτά καύσιμα και τα διυλιστήρια ανήκαν στο παρελθόν. Πιστεύω στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα εφήρμοσε προσωρινά μέτρα στήριξης στο ντίζελ, διότι είναι σημαντικό για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Φυσικά, όμως, πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετικά με την ευρύτερη ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή μετάβαση, ο ίδιος σημείωσε πως η Ελλάδα είναι σήμερα ηγέτης στις ΑΠΕ, ενώ προχώρησε σε αρκετές μεταρρυθμίσεις που τις προωθούν μέσα από το Ταμειο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, η χώρα μας έχει εξαλείψει σχεδόν τον άνθρακα, αλλά χρειάζεται το αέριο για το ορατό μέλλον. Μεγάλο μέρος της προμήθειας αερίου θα είναι μέσω LNG, όπως από τις ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί και ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

«Εισάγουμε LNG όχι μόνο για εγχώριες ανάγκες, αλλά και για την υπόλοιπη περιοχή. Είμαστε στα 18 δισ. κ.μ. με τα 11 εξ αυτών να προωθούνται στα βόρεια. Το αμερικάνικο LNG είναι σημαντικό και πρόκειται για έναν αξιόπιστο προμηθευτή, όμως εν τέλει θέλουμε τη βέλτιστη τιμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο θέμα της απόσυρσης του ρωσικού αερίου και πετρελαίου, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει στάση απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα. «Δεν υπάρχει όρεξη για νέες εξαρτήσεις στην Ευρώπη και για σχέσεις με χώρες που αποδείχθηκαν αναξιόπιστες», δήλωσε.

Περνώντας στο θέμα του ηλεκτρισμού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε επαρκείς διασυνδέσεις. «Πρέπει να δούμε τη ροή του ηλεκτρισμού, είναι ένα αρκετά τεχνικό θέμα. Στη ΝΑ Ευρώπη είμαστε ακριβότεροι και αρχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε. Ήμασταν η ακριβότερη χώρα στη χονδρική και περιμένω πως οι τιμές θα υποχωρήσουν στο εξής», πρόσθεσε.

«Ξέρουμε ότι θα χρειαστεί περισσότερος ηλεκτρισμός στο εξής. Η ΔΕΗ ήταν σχεδόν χρεοκοπημένη το 2019 και σήμερα είναι περιφερειακός πρωταγωνιστής», συμπλήρωσε κλείνοντας.