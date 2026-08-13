ΑΑΔΕ: Δεν θα επιβαρύνονται με φόρο συγγενικά πρόσωπα για μικρομεταφορές μέσω IRIS

Διευκρινίσεις για το πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάζοντας τέλος στην ανησυχία ότι ακόμη και μικρά ποσά που μεταφέρονται μεταξύ οικογενειακών λογαριασμών μέσω IRIS ή άλλο τρόπο μπορεί αυτομάτως να προκαλέσουν φορολογικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, μικρές χρηματικές μεταφορές μεταξύ συγγενών δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, είτε πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων όπως το IRIS είτε μέσω άλλων τρόπων τραπεζικής μεταφοράς.

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Η φορολογική διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι μια απλή μεταφορά μικρού ποσού από έναν οικογενειακό λογαριασμό σε έναν άλλο δεν σημαίνει ότι ο αποδέκτης θα βρεθεί αυτομάτως αντιμέτωπος με φόρο.

Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται στις περιπτώσεις όπου οι χρηματικές κινήσεις παρουσιάζουν στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με την οικονομική εικόνα του φορολογουμένου ή υπάρχουν ενδείξεις καταχρηστικής πρακτικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Αρχή διευκρινίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εξετάζονται οι τραπεζικές συναλλαγές, δίνοντας έμφαση στα εξής σημεία: