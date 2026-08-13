ΑΑΔΕ: Δεν θα επιβαρύνονται με φόρο συγγενικά πρόσωπα για μικρομεταφορές μέσω IRIS

Διευκρινίσεις για το πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάζοντας τέλος στην ανησυχία ότι ακόμη και μικρά ποσά που μεταφέρονται μεταξύ οικογενειακών λογαριασμών μέσω IRIS ή άλλο τρόπο μπορεί αυτομάτως να προκαλέσουν φορολογικό έλεγχο.
Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, μικρές χρηματικές μεταφορές μεταξύ συγγενών δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, είτε πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων όπως το IRIS είτε μέσω άλλων τρόπων τραπεζικής μεταφοράς.
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Η φορολογική διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι μια απλή μεταφορά μικρού ποσού από έναν οικογενειακό λογαριασμό σε έναν άλλο δεν σημαίνει ότι ο αποδέκτης θα βρεθεί αυτομάτως αντιμέτωπος με φόρο.
Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται στις περιπτώσεις όπου οι χρηματικές κινήσεις παρουσιάζουν στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με την οικονομική εικόνα του φορολογουμένου ή υπάρχουν ενδείξεις καταχρηστικής πρακτικής.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Αρχή διευκρινίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εξετάζονται οι τραπεζικές συναλλαγές, δίνοντας έμφαση στα εξής σημεία:
- Μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω συστημάτων τύπου IRIS ή όχι, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εάν πρόκειται για μικροποσά, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.
- Όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν, τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη μικροεξόδων τους (πχ χαρτζιλίκι).
- Σχετικά με την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, επισημαίνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή. Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε, αφορά ποσό που δωρήθηκε σε χρονικό σημείο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 € και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων, με ενδικοφανή προσφυγή της ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (σχετική η απόφαση ΔΕΔ 1798/2026).