Ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων αυξήθηκε στα 247 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

Πρόκειται για ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, οπότε ο τζίρος είχε ανέλθει σε 111,27 δισ. ευρώ, με τη μεταβολή να περιορίζεται στο 2,6% έναντι του πρώτου τριμήνου 2025. Παράλληλα, το ποσό των 135,81 δισ . ευρώ αποτελεί το υψηλότερο τριμηνιαίο μέγεθος από το 2019 , έτος από το οποίο ξεκινά η σειρά των στοιχείων.

Η αύξηση του τζίρου των ελληνικών εταιρειών στο εξάμηνο έφτασε το 4,6%, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ο τζίρος το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 135,81 δισ. ευρώ , σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα 127,63 δισ. ευρώ .

Οι ελληνικές επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους το πρώτο εξάμηνο του 2026 να αυξάνεται στα 247 εκατ. ευρώ, από 236,11 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).

Οι κλάδοι – πρωταγωνιστές

Τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα της Εκπαίδευσης, κατά 27,0%, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 261,9 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Μεταποίηση με άνοδο 16,0% (στα 28,87 δισ. ευρώ), η Παροχή Νερού και Επεξεργασία Λυμάτων με 14,2%, οι Κατασκευές με 12,5% (6,51 δισ. ευρώ), οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με 10,0% και η Ενημέρωση και Επικοινωνία με 9,6%. Σημαντική αύξηση, της τάξης του 9,5%, κατέγραψαν και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα.

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Στον μεγαλύτερο κλάδο της οικονομίας, το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, ο τζίρος ανήλθε στα 50,15 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 4,8%, ενώ η Μεταφορά και Αποθήκευση ενισχύθηκε κατά 5,1%.

Πιο συγκρατημένη ήταν η εικόνα στον τουρισμό: οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης κινήθηκαν οριακά υψηλότερα, κατά 1,7%, στα 6,47 δισ. ευρώ, ενώ η Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία σημείωσε άνοδο 1,2%. Μοναδικός τομέας με μείωση ήταν η Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, με υποχώρηση 2,1%.

Διψήφια άνοδος τον Ιούνιο

Ισχυρότερη ήταν η δυναμική στο κλείσιμο του τριμήνου. Για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο τζίρος τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε σε 41,11 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα 37,33 δισ. ευρώ. Τον Μάιο η αντίστοιχη μεταβολή ήταν 6,9%.