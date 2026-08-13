Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 19 Αυγούστου – Στόχος η άντληση 400 εκατ. ευρώ

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων πρόκειται να διενεργήσει ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) στις 19 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση για τον ΟΔΔΗΧ και τα έντοκα γραμμάτια, η δημοπρασία θα είναι σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 19 Φεβρουαρίου 2027.

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Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και ιδιώτες με ανώτατο ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

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Βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια, ενώ η περίοδος εγγραφών είναι από Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 έως και Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.