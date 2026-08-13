Ρεύμα: Και την Παρασκευή η Ελλάδα θα έχει από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην ΕΕ

Η έντονη ηλιοφάνεια σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αναμένεται να διατηρήσει και την Παρασκευή (14.8.2026)σε υψηλά επίπεδα τη συμβολή των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στην κάλυψη της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η ελληνική αγορά αναμένεται να παραμείνει καθαρά εξαγωγική για ακόμη μία ημέρα.

Η τιμή για το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή διαμορφώνεται στα 97 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 1% σε σχέση με σήμερα, με την επίδοση της ελληνικής αγοράς να είναι σημαντικά καλύτερη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, όπου ο καύσωνας έχει οδηγήσει σε έντονη άνοδο των τιμών και έχει ανοίξει εκ νέου συζήτηση γύρω από τις ΑΠΕ και την αξιοποίηση τους.

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Ενδεικτικά, αύριο η χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 125 ευρώ/MWh στη Βουλγαρία, 143 ευρώ στη Ρουμανία, 176 ευρώ στην Ιταλία, 146 ευρώ στη Γαλλία, 140 ευρώ στη Γερμανία, 139 ευρώ στην Πολωνία, 140 ευρώ στην Ισπανία και 146 ευρώ στην Πορτογαλία.

Η διαφορά αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ, η οποία περιορίζει την ανάγκη προσφυγής σε ακριβότερες θερμικές μονάδες, την ώρα που η ζήτηση παραμένει αυξημένη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αιολικά και φωτοβολταϊκά θα καλύψουν το 65,5% του φορτίου, ενώ τα υδροηλεκτρικά θα συνεισφέρουν 5% και οι μπαταρίες 0,6%.

Αντίθετα, οι μονάδες φυσικού αερίου θα καλύψουν το 27,9% της ζήτησης, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη θα είναι μηδενική. Η υψηλή παραγωγή των ΑΠΕ επιτρέπει παράλληλα στην Ελλάδα να διατηρήσει για ακόμη μία ημέρα καθαρά εξαγωγικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εξαγωγές αναμένεται να ξεπεράσουν αύριο τις 56 GWh.