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Μακρο-οικονομία

Ρόδος: Πάνω από 1,3 εκατ. επιβάτες τον Ιούλιο στο αεροδρόμιο «Διαγόρας»

Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,5% συγκριτικά με το 2025
Φωτογραφία αρχείου ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
Φωτογραφία αρχείου ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ /EUROKINISSI
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Το αεροδρόμιο «Διαγόρας» υποδέχθηκε περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια επιβάτες τον Ιούλιο, αποδεικνύοντας πως η Ρόδος παραμένει ένας από τους δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο στη Ρόδο κατέγραψε αύξηση 5,5% τον Ιούλιο, καθώς συνολικά διακινήθηκαν 1.330.023 επιβάτες, έναντι 1.260.477 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, δηλαδή περίπου 70.000 περισσότεροι.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Fraport Greece, η διεθνής κίνηση ανήλθε σε 1.226.856 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3%, ενώ στις πτήσεις εσωτερικού διακινήθηκαν 103.167 επιβάτες, αυξημένοι κατά 8%.

Θετική είναι η εικόνα και στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, καθώς από το αεροδρόμιο της Ρόδου έχουν διακινηθεί συνολικά 3.810.492 επιβάτες, έναντι 3.685.047 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,4%.

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Μακρο-οικονομία
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