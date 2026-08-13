H Hellenic Cables aνέλαβε έργο 1,5 δισ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ για διασύνδεση Κορίνθου–Κω

Σύμβαση ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ για ένα από τα σημαντικότερα έργα ενεργειακών υποδομών της χώρας αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, μέσω της 100% θυγατρικής της Fulgor.

Το έργο που αναλαμβάνει η Hellenic Cable από τον ΑΔΜΗΕ αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου–Κω δηλαδή τη σύμβαση με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση της διασύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) ισχύος 320 kV, η οποία θα παραδοθεί σε μορφή «turnkey», δηλαδή πλήρως ολοκληρωμένη και έτοιμη προς λειτουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στο 2030 και περιλαμβάνονται συνολικά περίπου 1.260 χιλιόμετρα υποβρύχιων καλωδίων και ακόμη 30 χιλιόμετρα υπόγειων καλωδίων.

Η Hellenic Cables, μέσω της Fulgor, θα έχει την ευθύνη για την ολοκληρωμένη παράδοση της διασύνδεσης, από τον έναν σταθμό μετατροπής έως τον άλλο. Τα καλώδια ισχύος HVDC θα κατασκευαστούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας σε Κόρινθο και Θήβα.

Για τη Cenergy Holdings, η σύμβαση αποτελεί σημαντική προσθήκη στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου, καθώς αφορά μια μεγάλη επένδυση στις ενεργειακές υποδομές και στην επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έργο 1 GW που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο των Δωδεκανήσων

Η διασύνδεση Κορίνθου–Κω έχει σχεδιαστεί με μεταφορική ικανότητα 1 GW και θα συνδέσει τα Δωδεκάνησα με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η οικονομική σημασία του έργου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να περιορίσει σταδιακά την ανάγκη λειτουργίας των ακριβών πετρελαϊκών μονάδων που σήμερα χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Με τη σύνδεση των Δωδεκανήσων στο ηπειρωτικό δίκτυο, δημιουργούνται παράλληλα μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ενισχύεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης.

Ο CEO της Cenergy Holdings, Αλέξης Αλεξίου, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη διασύνδεση αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογίας HVDC για την ανάπτυξη ισχυρότερων και ανθεκτικότερων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

«Έργα όπως η διασύνδεση Κορίνθου–Κω αναδεικνύουν την ολοένα αυξανόμενη σημασία της προηγμένης τεχνολογίας HVDC για την ανάπτυξη ανθεκτικών δικτύων και τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το στρατηγικό όραμα του ΑΔΜΗΕ για ένα ισχυρότερο και πιο διασυνδεδεμένο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες υλοποίησής μας σε αυτό το εμβληματικό έργο για την Ελλάδα»