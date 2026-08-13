Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη μένει σταθερή

Παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις των τελευταίων μηνών η Ευρωζώνη είδε τη βιομηχανική παραγωγή να αυξάνεται κατά 0,1% τον Ιούνιο συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025.

Οι εκτιμήσεις της Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή) σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή, πέρα από το +0,1 στην Ευρωζώνη, αναφέρουν αύξηση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 0,6%.

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Από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Λιθουανία (+7,7%), η Δανία (+6,1%) και η Πολωνία (+4,9%), ενώ εντονότερες υποχωρήσεις κατέγραψαν το Λουξεμβούργο (-7,9%), η Ρουμανία (-5,6%) και η Εσθονία (-4,6%).