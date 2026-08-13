Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη μένει σταθερή

Από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Λιθουανία και η Δανία
Interior of a warehouse. 3d illustration
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις των τελευταίων μηνών η Ευρωζώνη είδε τη βιομηχανική παραγωγή να αυξάνεται κατά 0,1% τον Ιούνιο συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025.

Οι εκτιμήσεις της Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή) σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή, πέρα από το +0,1 στην Ευρωζώνη, αναφέρουν αύξηση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 0,6%.

Από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Λιθουανία (+7,7%), η Δανία (+6,1%) και η Πολωνία (+4,9%), ενώ εντονότερες υποχωρήσεις κατέγραψαν το Λουξεμβούργο (-7,9%), η Ρουμανία (-5,6%) και η Εσθονία (-4,6%).

Από τον Μάϊο έως τον Ιούνιο του 2026 ,τις υψηλότερες αυξήσεις κατέγραψαν η Δανία (+5,4%), η Κροατία (+5,2%), η Λιθουανία και η Φινλανδία (με +2,1% και για τις δύο), ενώ τις μεγαλύτερες μειώσεις σημείωσαν το Λουξεμβούργο (-10,7%), η Πορτογαλία (-3,9%) και η Εσθονία (-2,2%).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
92
83
67
63
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo