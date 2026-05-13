Πιερρακάκης σε Λέτα: Είσαι ο «Άγιος Παύλος» της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – Τι είπαν για ανταγωνιστικότητα

«Άγιο Παύλο» της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, ο οποίος με τη σειρά του είπε ότι ο Έλληνας υπουργός και επικεφαλής του Eurogroup «γράφει ιστορία», σε συζήτηση που είχαν στην Αθήνα για την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Εurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικής, Οικονομίας και Παγκόσμιων Υποθέσεων του IE University στη Μαδρίτη, Ενρίκο Λέτα, συμμετείχαν σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ και το IE Competitiveness Hub, με αφορμή την συμπλήρωση 40 ετών από την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για την ανάγκη κοινής γλώσσας στην ΕΕ και αναφέρθηκε στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα, τους οποίους χαρακτήρισε «πάπες» την περασμένη εβδομάδα, λόγω και της ιταλικής καταγωγής του Ενρίκο Λέττα. Από την Αθήνα πάντως ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε για τον Λέτα ότι είναι σα να κηρύττει το ευαγγέλιο. «Θα έλεγα ότι είσαι ο «Άγιος Παύλος» της ευρωπαϊκής ολοκλήρωση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για μεταρρυθμίσεις όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η SIU, όπου όμως η ενημέρωση των πολιτών έχει καθυστερήσει. «Στην ουσία πρόκειται για μια μετονομασία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης, τις οποίες δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε εγκαίρως ενώ ήταν ήδη προτεραιότητα της ολλανδικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016», σημείωσε και περιέγραψε αυτό που στην πολιτική αναβάλλεται ενώ μπορεί να αποδώσει αναπτυξιακά ως «το μέρισμα του προφανούς».

«Χρειάζεται ενοποίηση των χρηματιστηρίων, τραπεζική ενοποίηση, μεγαλύτερες τράπεζες, περισσότερη διασυνοριακή ενοποίηση η οποία έχει μειωθεί από το 2008», σημείωσε μεταξύ άλλων.



Μιλώντας για εθνικούς πρωταθλητές τόνισε ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το αναγκαίο μέγεθος αν συνεχίζουμε να έχουμε 27 διαφορετικές εκδοχές εθνικών πρωταθλητών και συνέδεσε αυτή την πρόκληση με περισσότερη ενοποίηση επιχειρήσεων και τραπεζών ενώ παρέπεμψε στο παράδειγμα της συμφωνίας UniCredit με Alpha Bank και Euronext με Ελληνικό Χρηματιστήριο. «Αυτό είναι, λίγο-πολύ, αυτό που πρέπει να συμβεί σε κάθε αγορά και σε κάθε κλάδο στην Ευρώπη… Όμως το πραγματικό πεδίο της μάχης είναι η τεχνολογία. Και στον τομέα της τεχνολογίας, για να είμαστε ειλικρινείς, βρισκόμαστε ήδη στο «σχέδιο Β», διότι καθυστερήσαμε υπερβολικά», πρόσθεσε μιλώντας και για τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς και την ανάγκη οι start-ups να μπορούν να εξελίσσονται σε scale-ups εντός της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Πιερρακάκης κατέληξε σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζουμε πολλαπλές αναδυόμενες κρίσεις και πολλά ανοιχτά ζητήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε γύρω από το τραπέζι ηγέτες που επιθυμούν πραγματικά να δουν συγκεκριμένη πρόοδο διότι κατανοούν ότι κάθε καθυστέρηση έχει κόστος και, κυρίως, ότι το κόστος ευκαιρίας της αδράνειας έχει πλέον γίνει απολύτως απτό και ορατό.

Αισιόδοξος ο Λέτα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση

Από πλευράς του, ο Ενρίκο Λέτα, εστιάζοντας στην ανάγκη της ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), διευκρίνισε ότι το βασικό σημείο είναι ότι, όταν συζητάμε αυτά τα θέματα και προσπαθούμε να προωθήσουμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν έχουμε σωστή προσέγγιση και αίσθηση της κλίμακας.

«Στην Ευρώπη είμαστε μικρές χώρες. Είμαστε γεμάτοι από μικρές πόλεις. Είμαστε το βασίλειο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και είμαι πολύ χαρούμενος που η χώρα μου είναι το βασίλειο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μου αρέσει πολύ αυτή η μικρή κλίμακα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το γεγονός ότι ο κόσμος έχει αλλάξει εντελώς ως προς την κλίμακα», εξήγησε.



Αναφέρθηκε επίσης στην εξάρτηση της Ευρώπης από την αμερικανική τεχνολογία και χρηματοδότηση, καθώς και από την κινεζική μεταποίηση και υπενθύμισε την εξάρτηση της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια.

«Αν με ρωτούσατε πριν από τρεις μήνες, ίσως να ήμουν λιγότερο αισιόδοξος. Σήμερα, όμως, βλέπω ξεκάθαρα τον δρόμο. Μίλησα με την ιρλανδική προεδρία», ανέφερε ο κ. Λέτα μιλώντας για την ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.