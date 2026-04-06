Μακρο-οικονομία

ΑΔΜΗΕ: Προς ολοκλήρωση της ΑΜΚ τον Ιούνιο – Ερώτημα η ανάπτυξη των δικτύων για τα data center

Η ΑΜΚ κρίθηκε αναγκαία ώστε να στηριχθεί η αναπτυξιακή έκρηξη των δικτύων στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια
REUTERS / Stephen Lam / File Photo

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται οι διαδικασίες σχετικά με την ΑΜΚ του ενός δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ. Όπως δήλωσε σήμερα (6.4.2026) ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Μάνος Μανουσάκης, η ΑΜΚ κρίθηκε αναγκαία ώστε να στηριχθεί η αναπτυξιακή έκρηξη των δικτύων στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Η πολιτική απόφαση ώστε να γίνει η ΑΜΚ με τρόπο pro rata είναι οριστική, δηλαδή να δοθούν τα χρήματα αναλογικά με τη μετοχική συμμετοχή. Πλέον, προχωρά η διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου που θα διαθέσει η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και έπειτα η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα βγει στο Χρηματιστήριο. Στόχος είναι όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.

Ο κ. Μανουσάκης μίλησε και για την ανάπτυξη των data center στη χώρα μας, που απαιτεί σημαντικό χώρο στο δίκτυο.

Όπως ανέλυσε, το δίκτυο θα πρέπει να ενισχυθεί. «Αυτό θα γίνει είτε με επένδυση ιδιωτών», είτε «με ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ευνοεί περισσότερο τις επενδύσεις από τον διαχειριστή».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ανάγκες για επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, πλέον των όσων προβλέπονται στο δεκαετές του ΑΔΜΗΕ.

