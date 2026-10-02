Αεροδρόμια: Aύξηση 4,9% της επιβατικής κίνησης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, πάνω από 5.000 πτήσεις ημερησίως

Ρεκόρ όλων των εποχών με 9.397.348 επιβάτες κατέγραψε το οκτάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της η ΥΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, η κινητικότητα των επιβατών αυξήθηκε κατά 5,3% κατά το οκτάμηνο του 2026, με τους επιβάτες Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 να ανέρχονται στους 9.397.348 επιβάτες, έναντι των 8.924.619 επιβατών έναν χρόνο πριν.

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Πρόκειται για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ σε Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίο, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθο, Κύθηρα, Μήλο, Σκύρο, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Σύρο, Άραξο, Νάξο, Κάλυμνο, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσο, Λέρος και Σητεία).

Θετικά στοιχεία για τα αεροδρόμια της ΥΠΑ

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της ΥΠΑ, ο Αύγουστος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,6%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ.

Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,4% και διακίνησε 1.850.790 , έναντι 1.789.861 επιβατών πέρυσι τον ίδιο μήνα.

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Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα της πορείας της εσωτερικής κυκλοφορίας στον ελληνικό χώρο φέτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, οι κινήσεις ημερησίως στο FIR Αθηνών ξεπέρασαν τις 5.000. Το ρεκόρ καταγράφηκε αρχικά στις 18 Ιουλίου, και επαναλήφθηκε συνολικά 14 φορές , (4 φορές μέσα στον Ιούλιο και 10 φορές μέσα στον Αύγουστο), φτάνοντας τις 5.183 κινήσεις σε μία μόνο ημέρα.

θετικά στοιχεία σε όλα τα αεροδρόμια

Αύξηση επιβατών παρατηρείται συνολικά και για τα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Η εν λόγω αύξηση ανέρχεται στα 4,9% για την επιβατική κίνηση για το οκτάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Φέτος εξυπηρετήθηκαν 60.451.201 επιβάτες, έναντι 57.616.881 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 452.983 πτήσεις, έναντι 433.013 πτήσεων πέρυσι.