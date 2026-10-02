Μακρο-οικονομία

Πληθωρισμός: Άλμα στο 5,1% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο 3,8% στην ευρωζώνη – Οι εκτιμήσεις της Eurostat

Η ενέργεια εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περισσότερο τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου
Close up of unrecognizable customer checking her receipt after purchasing groceries in the supermarket - Home shopping concepts
Φωτογραφία iStock
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Στο 5,1% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άλμα από το 3,7% του Αυγούστου, εξαιτίας κυρίως της ώθησης από την ενέργεια, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat, που εκτιμά ότι στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε 3,8% από 3,2% αντίστοιχα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat (18,8%, σε σύγκριση με 14,3% τον Αύγουστο).

Ακολουθείται από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (1,4%, σε σύγκριση με 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, σε σύγκριση με 1,2% τον Αύγουστο).

Η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο εμφανίζεται στις χώρες με υψηλό πληθωρισμό, πάνω από 5%.

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Μακρο-οικονομία
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