Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης: Σχεδόν 1 εκατομμύριο επιβάτες τον Ιούλιο με άνοδο 7,6%

Με 950.279 επιβάτες κινήθηκε τον Ιούλιο του 2026 το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Πέρυσι τον Ιούλιο είχαν διακινηθεί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 883.077 επιβάτες, δηλαδή φέτος καταγράφηκαν 67.202 περισσότεροι επιβάτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από την Fraport Greece.

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Σχεδόν 700.000 επιβάτες από το εξωτερικό

Από τους συνολικά 950.279 επιβάτες του Ιουλίου, οι 258.156 αφορούσαν πτήσεις εσωτερικού, έναντι 242.909 τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 6,3%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις διεθνείς πτήσεις, καθώς διακινήθηκαν 692.123 επιβάτες, έναντι 640.168 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 8,1%.

Πάνω από 4,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Η θετική εικόνα δεν περιορίζεται στον Ιούλιο. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έχει διακινήσει 4.607.052 επιβάτες, έναντι 4.370.508 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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Η αύξηση διαμορφώνεται στο 5,4%, που αντιστοιχεί σε περίπου 236.500 επιπλέον επιβάτες μέσα σε επτά μήνες.

Η διεθνής κίνηση έφτασε τους 3.111.110 επιβάτες, αυξημένη κατά 5,7%, ενώ η κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 1.495.942 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 4,8%.

Η Γερμανία στην κορυφή των ξένων αγορών

Στην κορυφή των διεθνών αγορών του «Μακεδονία» τον Ιούλιο βρέθηκε η Γερμανία με 194.141 επιβάτες.

Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 74.215 επιβάτες και η Πολωνία με 48.036. Σημαντική ήταν και η κίνηση από την Ιταλία με 44.572 επιβάτες και την Κύπρο με 42.666.

Από το Ισραήλ διακινήθηκαν 30.398 επιβάτες, από την Αυστρία 29.624 και από την Ελβετία 26.385, ενώ σημαντικές ροές καταγράφηκαν επίσης από Ολλανδία, Τουρκία, Σουηδία, Ρουμανία και Γαλλία.

Ανοδική πορεία από την αρχή του 2026

Η αύξηση του Ιουλίου έρχεται να προστεθεί σε μια γενικότερα θετική πορεία για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μέσα στο 2026.

Στο πρώτο επτάμηνο, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,4%, ενώ τον Ιούλιο η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 7,6%.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο του αεροδρομίου «Μακεδονία» ως βασικής πύλης εισόδου για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με την αυξημένη διεθνή κίνηση να δίνει τον τόνο στη φετινή τουριστική περίοδο.