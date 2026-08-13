Τα καύσιμα μπροστά σε νέες πιέσεις, άλμα στην τιμή φυσικού αερίου

Νέες ανοδικές πιέσεις εμφανίζονται στην αγορά της ενέργειας, με το κόστος στα καύσιμα να αυξάνεται εκ νέου στα διυλιστήρια, την ώρα που το πετρέλαιο κινείται κοντά στην «ψυχολογική ζώνη» των 90 δολαρίων ανά βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα, σημαντική άνοδο πέρα από το πετρέλαιο καταγράφει και το φυσικό αέριο, ενώ αντίθετα η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποχωρήσει αισθητά.

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Στη διεθνή αγορά, το Brent διαμορφώνεται στα 87,17 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί κατά περίπου 10-11 δολάρια σε σχέση με τις 5 Αυγούστου, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ. Η άνοδος αυτή περνά σταδιακά στην αλυσίδα των καυσίμων, αυξάνοντας το κόστος για διυλιστήρια, πρατήρια και τελικά καταναλωτές.

Η άνοδος του πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές που διαμορφώνονται στα ελληνικά διυλιστήρια.

Η άνοδος του πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να περνά στην αγορά καυσίμων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, διαμορφώθηκε στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στα διυλιστήρια η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 1,80 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ, από περίπου 1,74 ευρώ πριν από δύο εβδομάδες.