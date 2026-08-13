Τα καύσιμα μπροστά σε νέες πιέσεις, άλμα στην τιμή φυσικού αερίου

Νέες ανοδικές πιέσεις εμφανίζονται στην αγορά της ενέργειας, με το κόστος στα καύσιμα να αυξάνεται εκ νέου στα διυλιστήρια, την ώρα που το πετρέλαιο κινείται κοντά στην «ψυχολογική ζώνη» των 90 δολαρίων ανά βαρέλι.
Την ίδια στιγμή, σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα, σημαντική άνοδο πέρα από το πετρέλαιο καταγράφει και το φυσικό αέριο, ενώ αντίθετα η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποχωρήσει αισθητά.
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Στη διεθνή αγορά, το Brent διαμορφώνεται στα 87,17 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί κατά περίπου 10-11 δολάρια σε σχέση με τις 5 Αυγούστου, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ. Η άνοδος αυτή περνά σταδιακά στην αλυσίδα των καυσίμων, αυξάνοντας το κόστος για διυλιστήρια, πρατήρια και τελικά καταναλωτές.
Η άνοδος του πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές που διαμορφώνονται στα ελληνικά διυλιστήρια.
Η άνοδος του πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να περνά στην αγορά καυσίμων. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, διαμορφώθηκε στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στα διυλιστήρια η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 1,80 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ, από περίπου 1,74 ευρώ πριν από δύο εβδομάδες.
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Στο ντίζελ κίνησης, η τιμή πώλησης από τα διυλιστήρια ανέρχεται στα 1,75 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ, έναντι περίπου 1,65 ευρώ στις 5 Αυγούστου. Πρόκειται για αύξηση 10 λεπτών το λίτρο μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις τιμές της αντλίας, καθώς οι αυξήσεις που καταγράφονται στα διυλιστήρια μπορεί να περάσουν με καθυστέρηση στη λιανική.
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Στα 60 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο
Ανοδικά κινείται και η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, καθώς η τιμή του TTF βρίσκεται στα 60 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά περίπου 20 ευρώ/MWh από τις 25 Ιουνίου.
Το επίπεδο αυτό αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το υψηλότερο επίπεδο να βρίσκεται κοντά στα 62 ευρώ/MWh.
Πτώση 38% στο χονδρεμπορικό ρεύμα
Αντίθετη είναι η εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος βρίσκεται σήμερα στα 95,8 ευρώ/MWh, από 155 ευρώ/MWh στις 4 Αυγούστου.
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Η διαφορά φτάνει τα 59,2 ευρώ/MWh, δηλαδή η τιμή έχει υποχωρήσει κατά περίπου 38% μέσα σε εννέα ημέρες. Παρά τη μεγάλη πτώση, η μέση χονδρεμπορική τιμή του Αυγούστου μέχρι τα μέσα του μήνα παραμένει περίπου στα 120 ευρώ/MWh.
Έτσι, η ενεργειακή αγορά παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις, καθώς η βενζίνη στην αντλία κινείται στα 1,98 ευρώ το λίτρο, οι τιμές στα διυλιστήρια ανεβαίνουν, το φυσικό αέριο βρίσκεται στα 60 ευρώ/MWh, ενώ το χονδρεμπορικό ρεύμα έχει πέσει κάτω από τα 100 ευρώ/MWh.