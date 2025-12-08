Μακρο-οικονομία

Αγρότες: Καθ’ οδόν για την 2η δόση των πληρωμών ύψους 700 εκατ. ευρώ

Ήδη πληρωμές περίπου 500 εκατ. ευρώ έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς αγροτών
Συγκομιδή σιταριού
REUTERS / Hollie Adams
Κώστας Αποστολόπουλος

Σε τροχιά καταβολής μπαίνει η δεύτερη δόση των ενισχύσεων στους αγρότες, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, ώστε να κλείσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου το πακέτο πληρωμών των 1,2 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

Ήδη πληρωμές περίπου 500 εκατ. ευρώ έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς αγροτών, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Για το 2025, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου είχαν καταβληθεί συνολικά 2,48 δισ. ευρώ προς αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ ο στόχος για όλο το 2025 φτάνει τα 3,7 δισ. ευρώ. Μόνο στο διάστημα 25/11 – 1/12 καταβλήθηκαν 496,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 373 εκατ. ευρώ αφορούσαν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις Πυλώνα Ι και περίπου 363 εκατ. ευρώ την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025, με τους υπόλοιπους πόρους να κατευθύνονται κυρίως σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι μόνο αυτή την εβδομάδα οι πληρωμές προς τους αγρότες κινούνται κοντά στα 500 εκατ. ευρώ. Εξήγησε ότι ήδη έχουν πληρωθεί προγράμματα όπως η νιτρορύπανση, το «Κομφούζιο», οι σπάνιες φυλές και μέρος της βιολογικής γεωργίας, ενώ για την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί – για πρώτη φορά – η ενεργοποίηση και πληρωμή του Μέτρου 23, συνολικού ύψους 178 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ομαλοποίηση» των πληρωμών που, όπως είπε, μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον πρωτογενή τομέα, εφόσον σταθεροποιηθεί ο ρυθμός των καταβολών.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές που έρχονται έως τις 31 Δεκεμβρίου, το «πακέτο» περιλαμβάνει, πέρα από το Μέτρο 23, την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, την πληρωμή παλαιών βιολογικών προγραμμάτων, την εξισωτική αποζημίωση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, καθώς και προκαταβολές για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου σε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ντάνιελ». Στόχος είναι η βασική ενίσχυση και οι εκκρεμότητες προηγούμενων ετών να έχουν εξοφληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε ως το τέλος του χρόνου να έχει κλείσει το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο το ΥΠΑΑΤ όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνουν ότι η ροή των πληρωμών παραμένει συνδεδεμένη με τον ρυθμό ολοκλήρωσης των ελέγχων και των διορθώσεων στις αιτήσεις, κάτι που σημαίνει ότι για επιμέρους περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή ημερομηνία πίστωσης των ποσών στην τράπεζα.

