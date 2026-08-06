Ακρίβεια: Αυξάνεται ο κίνδυνος νέων ανατιμήσεων – Οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη πίεση

Νέες πιέσεις στις τιμές λιανικής και πρόσθετες ενδείξεις ότι η ακρίβεια μπορεί να διατηρηθεί τους επόμενους μήνες δίνει η αύξηση κατά 5,8% που κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2026 οι τιμές παραγωγού των βιομηχανικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενισχύοντας τον κίνδυνο για νέες ανατιμήσεις.

Οι ανατιμήσεις στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 4,6%, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η αντίστοιχη μεταβολή διαμορφώθηκε στο 4,7%, δείχνοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να ασκεί ισχυρότερες πιέσεις στην ελληνική αγορά. Η Ελλάδα βρέθηκε χαμηλότερα από την Ισπανία, η οποία κατέγραψε αύξηση 7%, αλλά αισθητά υψηλότερα από τη Γερμανία, όπου οι τιμές παραγωγού ενισχύθηκαν μόλις κατά 1,9%.

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Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν τις τιμές με τις οποίες οι βιομηχανίες διαθέτουν τα προϊόντα τους στην εγχώρια αγορά. Πρόκειται ουσιαστικά για τις τιμές στην έξοδο του εργοστασίου, πριν προστεθούν το κόστος μεταφοράς και διανομής, τα εμπορικά περιθώρια και οι φόροι που διαμορφώνουν την τελική τιμή στο ράφι.

Ο δείκτης αποτυπώνει το κόστος που αντιμετωπίζουν χονδρέμποροι, αλυσίδες λιανικής και άλλες επιχειρήσεις πριν το προϊόν φτάσει στον καταναλωτή. Το ποσοστό που τελικά μεταφέρεται στις τιμές λιανικής εξαρτάται από τα αποθέματα, τις ήδη υπογεγραμμένες συμφωνίες αλλά και, τελικά, τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων.

Ποια αγαθά αναμένεται να πάρουν εκ νέου την ανηφόρα

Ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά έχει η αύξηση κατά 1,5% στις τιμές παραγωγού των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα που αγοράζονται συχνά και αντικαθίστανται γρήγορα, όπως τρόφιμα, ποτά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και είδη καθημερινής χρήσης.

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Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται από την Ευρωζώνη, όπου οι τιμές παραγωγού των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ στο σύνολο της Ευρωζώνης καταγράφεται αποκλιμάκωση σε μία κατηγορία με άμεση σύνδεση με το λιανεμπόριο, στην Ελλάδα οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά.

Στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 2%, εξέλιξη που αφορά την τιμή διάθεσης από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι αυξήσεις συνήθως εμφανίζονται και στους τιμοκαταλόγους της λιανικής με χρονική καθυστέρηση, όταν ανανεώνονται οι συμφωνίες προμηθευτών και αλυσίδων ή εξαντλούνται τα αποθέματα που είχαν αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές.

Στην ενέργεια η αύξηση των τιμών παραγωγού στην Ελλάδα έφτασε το 9,7%, πάνω από το 8,8% της Ευρωζώνης. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, η οποία διαμορφώθηκε στο 32,4%. Οι μεταβολές αυτές δεν περιορίζονται στα καύσιμα, καθώς επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς, τη λειτουργία των αποθηκών και τη διανομή των προϊόντων.

Οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 3,7%. Πρόκειται για πρώτες ύλες, υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να μπορούν να μεταφερθούν σε περισσότερα από ένα στάδια της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας.

Στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά η αύξηση έφτασε το 2,1%, ενώ στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καταγράφηκε άνοδος 14,8%. Στα βασικά μέταλλα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4%, στα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα κατά 4,2% και στα μεταλλικά προϊόντα κατά 2,5%, μεταβολές που αφορούν ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμό κατοικιών, επισκευές και τεχνικά προϊόντα.

Σε μηνιαία βάση, πάντως, οι τιμές παραγωγού στην Ελλάδα μειώθηκαν τον Ιούνιο κατά 1,3%, έναντι πτώσης 0,3% στην Ευρωζώνη και 0,2% στην ΕΕ. Η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις μεταξύ των κρατών-μελών, μαζί με τη Βουλγαρία, πίσω από τη Λιθουανία και την Ιρλανδία.