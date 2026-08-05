Ελλάδα – Κύπρος: Ισχυρότερη χρηματοδότηση και επιτάχυνση της διασύνδεσης – Τι σημαίνει η συμφωνία που υπογράφηκε με τη Meridiam

Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, μεγαλύτερη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και αυξημένες πιθανότητες επιτάχυνσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δημιουργεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η είσοδος της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στη Great Sea Interconnector (GSI).

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η συμφωνία για το έργο που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της GSI, αλλά ενισχύει το χρηματοδοτικό και επιχειρηματικό σχήμα της επένδυσης, προσθέτοντας κεφάλαια, διεθνή τεχνογνωσία και επενδυτική αξιοπιστία.

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Από οικονομικής πλευράς, η βασική σημασία της συμφωνίας εντοπίζεται στην είσοδο ενός διεθνούς επενδυτή υποδομών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εμπειρία στη χρηματοδότηση σύνθετων διασυνοριακών έργων. Η συμμετοχή της Meridiam εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και να ενισχύσει τη σταθερότητα του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η γαλλική συμμετοχή αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν την εξέλιξη και τη χρηματοδοτική προβλεψιμότητα του έργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης της διασύνδεσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η GSI είχε σχεδιαστεί εξαρχής ως ειδικό εταιρικό όχημα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με πρόβλεψη εισόδου στρατηγικών επενδυτών. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμφωνία με τη Meridiam αποτελεί την εφαρμογή του αρχικού επιχειρηματικού σχεδιασμού και έρχεται μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαθέσιμη χρηματοδοτική δύναμη.

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Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και βασικός εταίρος στη GSI, με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας. Διατηρεί επίσης την τεχνική ηγεσία του έργου και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Η συγκεκριμένη διάρθρωση επιτρέπει στη Meridiam να συνεισφέρει κεφάλαια και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση, ενώ ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί κρίσιμο ρόλο στις τεχνικές αποφάσεις και στη μελλοντική λειτουργία της υποδομής.

Η συμφωνία συνοδεύεται από στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans. Οι τρεις πλευρές θα συνεργαστούν για την επιτάχυνση των εργασιών, με πρώτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού, οι οποίες αποτελούν βασική τεχνική προϋπόθεση για την εξέλιξη του έργου.



Η Meridiam εδρεύει στο Παρίσι και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αφρική. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου – Γερμανίας, ένα από τα μεγαλύτερα διασυνοριακά ενεργειακά έργα στην Ευρώπη.

Η επιχειρηματική διάσταση της διασύνδεσης

Η σύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας δημιουργεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια υποδομή με μακροπρόθεσμη οικονομική και εμπορική αξία. Εκτός από την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, διευρύνει τις δυνατότητες διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και ενσωμάτωσης περισσότερων ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα.

Ταυτόχρονα προχωρά η ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ. Ο ΑΔΜΗΕ έχει ολοκληρώσει τη μελέτη κόστους–οφέλους και αναμένεται να την αποστείλει τις επόμενες ημέρες στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών.

Ο Διαχειριστής υλοποιεί παράλληλα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα διασυνδέσεων. Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης Κρήτης – Αττικής, η οποία λειτουργεί από το 2025, προχωρά η ηλέκτριση της Σαντορίνης, ενώ εντός του 2026 προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις της Μήλου, της Σερίφου και της Φολεγάνδρου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμη οι διαγωνισμοί για τη σύνδεση των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα, καθώς και οι διαδικασίες για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.