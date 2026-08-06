Σε νέο χαμηλό οι εκπομπές της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα μέσω της διασύνδεσης της Κρήτης

Σε ιστορικό χαμηλό έφτασαν κατά το πρώτο εξάμηνο του φετινού έτους οι εκπομπές CO2 της ελληνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναλύει το Green Tank, καθοριστική ήταν η λειτουργία της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης, που τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2025. Μέσω της συγκεκριμένης υποδομής, το νησί συνδέθηκε μόνιμα με το ηπειρωτικό δίκτυο, γεγονός που οδήγησε σε πτώση 46,4% τις εκπομπές των ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά των νησιών, που λειτουργούν με πετρέλαιο.

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Σε εθνικό επίπεδο η ηλεκτροπαραγωγή εξέπεμψε 6,95 εκατ. τόνους CO2 στο εξάμηνο, ενώ παράλληλα είχαμε ρεκόρ στην παραγωγή των ΑΠΕ.

Από τις εκπομπές, το φυσικό αέριο είναι υπεύθυνο για το 58,6% (4,07 εκατ. τόνους) και ο λιγνίτης για 28,9% (2,01 εκατ. τόνους).

Μεγαλύτερος ρυπαντής κατά το α’ εξάμηνο ήταν ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου με 1,58 εκατ. τόνους, καθώς ανέβασε στροφές σε ετήσια βάση πριν το οριστικό του κλείσιμο στα μέσα Μαΐου. Η Πτολεμαΐδα 5, που είναι η μοναδική εναπομένουσα λιγνιτική μονάδα, είχε εκπομπές 0,6 εκατ. τόνων.

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Το Green Tank παρατηρεί επίσης ότι το ιστορικό χαμηλό των ρύπων δεν συνοδεύεται από τήρηση των στόχων που θέτει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), δηλαδή ο οδικός χάρτης για το 2030. Συγκεκριμένα, ο κλάδος έχει ήδη εξαντλήσει ήδη το 77,6% του περιθωρίου για φέτος, άρα ο στόχος μάλλον θα ξεπεραστεί.

Πάντως, στο δεύτερο μισό του έτους προβλέπονται σαφώς λιγότερες εκπομπές από ότι στο πρώτο, λόγω της απόσυρσης του Αγ. Δημητρίου.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι σε πιο ευρύ ορίζοντα το ΕΣΕΚ ζητά να περιοριστούν οι ρύποι στους 4 εκατ. τόνους το 2030.