Άλμα 14,9% του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Αυξημένος παρουσιάζεται ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία, το σύνολο δηλαδή εγχώριας και εξωτερικής αγοράς, παρουσίασε αύξηση 14,9% τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2025. Ταυτόχρονα, κατέγραψε μείωση 1,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.
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Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.
Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/-