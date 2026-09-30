Μακρο-οικονομία

Άλμα 14,9% του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Μειωμένος κατά 1,7% ήταν ο δείκτης τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με το 2024
Βιομηχανία
REUTERS / Amit Dave
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Αυξημένος παρουσιάζεται ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία, το σύνολο δηλαδή εγχώριας και εξωτερικής αγοράς, παρουσίασε αύξηση 14,9% τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2025. Ταυτόχρονα, κατέγραψε μείωση 1,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/-

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Μακρο-οικονομία
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