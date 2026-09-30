Κεραμέως: Σε ιστορικό χαμηλό 18ετίας η ανεργία – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ρεκόρ

Για ιστορική μείωση της ανεργίας για τον μήνα Αύγουστο έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

«Νέα μεγάλη υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% για τον μήνα Αύγουστο (από το 8,8% τον Αύγουστο 2025), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό 18ετίας, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει πετύχει ποτέ η χώρα μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Νίκη Κεραμέως.

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Μάλιστα, τόνισε στη συνέχεια πως «απέχουμε πλέον μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα». Αναφερόμενη στα επιμέρους στοιχεία, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι σημειώνουμε μείωση στην ανεργία των ανδρών (4,9% από 6,9%), μείωση στην ανεργία των γυναικών (10,3% από 11,1%) και εξαιρετικά μεγάλη μείωση στην ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών (15,6% από 21,8%).

«Συνεχίζουμε τις στοχευμένες μας ενέργειες για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, για ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης», κατέληξε στην ανάρτησή της στο Χ.

Δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας.



Νέα μεγάλη υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% για τον μήνα Αύγουστο (από το 8,8% τον Αύγουστο 2025), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.



Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό 18ετίας, για τη δεύτερη… pic.twitter.com/MrXQrvCJRd — Niki Kerameus (@nkerameus) September 30, 2026

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, έναντι 8,8% τον Αύγουστο 2025 και 7,9% τον Ιούλιο 2026, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους δείκτες της ανεργίας.

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Οι άνεργοι ανήλθαν σε 350.800 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (16,1%) και μείωση κατά 25.656 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 (6,8%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,3% από 11,1% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 4,9% από 6,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, το ποσοστό της ανεργίας στην ομάδα 15-24 ετών διαμορφώθηκε σε 15,6% από 21,8% τον Αύγουστο 2025 και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 6,9% από 8%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 85.042 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (2%) και αύξηση κατά 17.322 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 (0,4%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.943.171 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 60.682 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (2%) και αύξηση κατά 4.130 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 (0,1%).