Μακρο-οικονομία

Κεραμέως: Σε ιστορικό χαμηλό 18ετίας η ανεργία – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ρεκόρ

Το 7,4% είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας, τόνισε η υπουργός Εργασίας
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Σωτήρης Δημητρόπουλος
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Για ιστορική μείωση της ανεργίας για τον μήνα Αύγουστο έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

«Νέα μεγάλη υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% για τον μήνα Αύγουστο (από το 8,8% τον Αύγουστο 2025), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό 18ετίας, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει πετύχει ποτέ η χώρα μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Νίκη Κεραμέως.

Μάλιστα, τόνισε στη συνέχεια πως «απέχουμε πλέον μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα». Αναφερόμενη στα επιμέρους στοιχεία, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι σημειώνουμε μείωση στην ανεργία των ανδρών (4,9% από 6,9%), μείωση στην ανεργία των γυναικών (10,3% από 11,1%) και εξαιρετικά μεγάλη μείωση στην ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών (15,6% από 21,8%).

«Συνεχίζουμε τις στοχευμένες μας ενέργειες για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, για ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης», κατέληξε στην ανάρτησή της στο Χ.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

 Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, έναντι 8,8% τον Αύγουστο 2025 και 7,9% τον Ιούλιο 2026, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους δείκτες της ανεργίας.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 350.800 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (16,1%) και μείωση κατά 25.656 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 (6,8%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,3% από 11,1% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 4,9% από 6,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, το ποσοστό της ανεργίας στην ομάδα 15-24 ετών διαμορφώθηκε σε 15,6% από 21,8% τον Αύγουστο 2025 και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 6,9% από 8%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 85.042 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (2%) και αύξηση κατά 17.322 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 (0,4%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.943.171 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 60.682 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (2%) και αύξηση κατά 4.130 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 (0,1%).

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