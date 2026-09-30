Κομισιόν: Ακριβός ο φετινός χειμώνας στην ενέργεια – Όχι σε δημοσιονομική ευελιξία για μείωση των φόρων στα καύσιμα προς το παρόν

Στόχο τα 2 ευρώ στο ντίζελ έχει βάλει η κυβέρνηση μέσω της επιδότησης που πρόκειται να ανακοινώσουν σήμερα (30.09.2026) τα υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών, με την Κομισιόν να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Όλα αυτά ενώ τα προβλήματα στην ενέργεια συνεχίζονται αμείωτα και οι τιμές προβλέπεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Το τελικό ύψος της επιδότησης στο ντίζελ έχει καθοριστεί πλέον πριν την ανακοίνωσή του, μετά και τη χθεσινή σύνοδο των υπουργών στο Δουβλίνο, όπου η κρίση στην ενέργεια τέθηκε σε υψηλό επίπεδο και αντλήθηκαν συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις της Κομισιόν.

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Όπως έγινε γνωστό, η Κομισιόν εκτιμά πως δεν πρόκειται να παρατηρηθούν ελλείψεις το φετινό χειμώνα στην ήπειρό μας αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν σήμερα.

Εντούτοις, η ενέργεια θα είναι ακριβή σε όλες της τις μορφές, δηλαδή καύσιμα, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, για αυτό και γίνεται προετοιμασία για έκτακτα μέτρα τα οποία πιθανώς θα εφαρμοστούν μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες.

Άλλωστε, η κρίση έχει ήδη στοιχίσει πάνω από 100 δισ. ευρώ στην Ε.Ε. μέχρι σήμερα και το νούμερο αυξάνεται διαρκώς.

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Υπομονή για δεύτερη άντληση από τα στρατηγικά αποθέματα

Στα πλαίσια της συνόδου, οι υπουργοί συζήτησαν με τον επίτροπο ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν και τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ.

Όπως τόνισε ο Γιόργκενσεν, η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα δύσκολο χειμώνα. Προκειμένου να ξεπεράσει τις προκλήσεις, χρειάζεται περισσότερες ΑΠΕ και εξηλεκτρισμός το συντομότερο δυνατόν, όπως και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα.

Πάντως, η Κομισιόν και ο ΙΕΑ δεν προβλέπουν ότι θα υπάρξουν ελλείψεις σε καύσιμα ή αργό πετρέλαιο. Μέχρι στιγμής, αποδεσμεύτηκαν από τα στρατηγικά αποθέματα τα δύο τρίτα των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν την άνοιξη, κάτι που οδήγησε σε μια πτώση 20% των ευρύτερων αποθεμάτων.

Στις ΗΠΑ αποφασίστηκε χθες να αντληθεί και το τελευταίο μέρος από τα αποθέματα της “πρώτης δόσης”, άρα το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στην Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει ότι ακολούθως θα έχει απομείνει διαθέσιμο ένα 70% των αποθεμάτων και ο ΙΕΑ δηλώνει πρόθυμος να γίνει δεύτερη μεγάλη άντληση αν το κρίνουν απαραίτητο οι κυβερνήσεις.

Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει βιασύνη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, καθώς οι δύο άνδρες συμφώνησαν πως “δεν βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας”. Η όποια περαιτέρω άντληση θα γίνει αργότερα κατόπιν διεθνών επαφών εντός του ΙΕΑ.

Φορολόγηση υπερκερδών μόνο σε εθνικό επίπεδο

Όσον αφορά το φλέγον θέμα του ντίζελ, ανάμεσα στις ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι συγκαταλέγεται η χαλάρωση των κανονισμών, ώστε να γίνεται άλλου είδους πρόσμειξη και να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα. Κάτι αντίστοιχο αποφασίστηκε προ ημερών και στις ΗΠΑ, όπου οι τιμές έχουν φτάσει σε ιστορικό υψηλό.

Στο οικονομικό σκέλος της εξίσωσης, ο Γιόργκενσεν είπε ότι τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν μέτρα φορολόγησης των υπερκερδών στο πετρέλαιο, αλλά δεν πρόκειται να ληφθεί ενιαία ευρωπαϊκή απόφαση.

Χωρίς έξτρα δημοσιονομική ευελιξία

Το ίδιο ισχύει και στις επιδοτήσεις για βενζίνη και ντίζελ, που θα πρέπει όμως να έχουν στοχευμένο και προσωρινό χαρακτήρα ώστε να μην εκτροχιαστεί η μακροχρόνια προσπάθεια για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ούτε τα δημοσιονομικά.

Μάλιστα, η Επιτροπή επιμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο συγκεκριμένο θέμα, πράγμα που οδήγησε ορισμένους από τους υπουργούς σε αντιδράσεις. “Για την Κομισιόν δεν υπάρχει κρίση”, σχολίασε ένας εξ αυτών στο περιθώριο της συνόδου.

Όμως, οι Βρυξέλλες ενδεχομένως να φοβούνται ότι μπορεί να ξεσπάσει στο εξής κρίση χρέους, τη στιγμή που τα κρατικά ομόλογα έχουν πάρει την ανιούσα, ιδίως στις ΗΠΑ.

Μέσα από αυτό το πρίσμα οι τοποθετήσεις της μοιάζουν κάπως πιο λογικές, αν και δεν παρηγορούν καθόλου τον Ευρωπαίο καταναλωτή.

Προσπάθεια στο “φώτο φίνις” για το αέριο

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, ο επίτροπος υπενθύμισε ότι έχει χαλαρώσει ο κανονισμός για αναπλήρωση των αποθηκών και πλέον ζητούμενο είναι μια στάθμη στο 80% στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο ίδιος απέστειλε επιστολή αυτή την εβδομάδα προς τους υπουργούς, πιέζοντάς τους να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χρόνο που έχει απομείνει. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αποθήκες ενδέχεται να βρεθούν την προσεχή άνοιξη ακόμα χαμηλότερα από τη φετινή, ανοίγοντας ένα φαύλο κύκλο.

Δεν βρήκε ευήκοα ώτα το ΥΠΕΝ

Από την πλευρά του, το ελληνικό υπουργείο έστειλε το μήνυμα ότι χρειάζονται τόσο δομικά, όσο και άμεσα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών.

Όπως ανέφερε σχετικά ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα, τόσο σε ό,τι αφορά τη διάγνωση του προβλήματος, όσο και στην εξεύρεση περισσότερων λύσεων για την αντιμετώπισή του.

Από τις δηλώσεις του Ευρωπαίου επιτρόπου δεν φάνηκε, όμως, ότι η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να προσφέρει ενισχυμένη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη. Κάτι που η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως προαπαιτούμενο για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Ο επίτροπος διευκρίνισε ότι εξετάζονται διάφορες λύσεις ως προς αυτά τα θέματα, οπότε άφησε ανοικτό ένα παράθυρο για τους επόμενους μήνες.

Εν τέλει, ούτε η δεύτερη ελληνική θέση δεν φαίνεται πως βρήκε ευήκοα ώτα, αφού όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει νέα αποδέσμευση από τα αποθέματα πετρελαίου.

Έτσι, η κυβέρνηση αναγκάζεται να προχωρήσει κυρίως με τις δικές της δυνάμεις στα έκτακτα μέτρα, όπου η αφετηρία θα γίνει σήμερα με το ντίζελ και θα ακολουθήσει στα μέσα του μήνα το πετρέλαιο θέρμανσης.