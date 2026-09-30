Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο

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Φωτογραφία iStock
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Σε ποσοστό ρεκόρ βρίσκεται η ανεργία στην χώρα μας τον Αύγουστο 2026, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, έναντι 8,8% τον Αύγουστο 2025 και 7,9% τον Ιούλιο 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 350.800 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (16,1%) και μείωση κατά 25.656 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 (6,8%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,3% από 11,1% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 4,9% από 6,9%.

Στις μεγάλες ομάδες ηλικιών, το ποσοστό της ανεργίας στην ομάδα 15- 24 ετών διαμορφώθηκε σε 15,6% από 21,8% τον Αύγουστο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 6,9% από 8%.

Επιπλέον, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 85.042 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (2%) και αύξηση κατά 17.322 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 (0,4%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.943.171 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 60.682 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (2%) και αύξηση κατά 4.130 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2026 (0,1%).

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