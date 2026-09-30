Αύξηση 6,6% του Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο – Ώθηση από τον οικιακό εξοπλισμό

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους Δείκτες Κύκλου Όγκου και Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) στο Λιανικό Εμπόριο παρουσίασε αύξηση 6,6% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 σημείωσε αύξηση 1,8%, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,2% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,3%.