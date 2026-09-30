Μακρο-οικονομία

Αύξηση 6,6% του Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο – Ώθηση από τον οικιακό εξοπλισμό

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου παρουσίασε αύξηση 5,2%
Κόσμος στέκεται στην ουρά
Κόσμος στέκεται στην ουρά έξω από εμπορικά καταστήματα, στην Θεσσαλονίκη, την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020. Σήμερα έγινε το άνοιγμα των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου με βάση το χρονοδιάγραμμα της άρσης των μέτρων που είχαν ληφθεί για την καταπολέμηση της διασποράς του κορονοϊού στην Ελλάδα. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους Δείκτες Κύκλου Όγκου και Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) στο Λιανικό Εμπόριο παρουσίασε αύξηση 6,6% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 σημείωσε αύξηση 1,8%, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,2% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,3%.

Όσον αφορά τους όγκους πωλήσεων, αύξηση καταγράφηκε σε έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακό εξοπλισμό (8,7%), φαρμακευτικά-καλλυντικά (5,9%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (5,8%), τρόφιμα-ποτά-καπνό (4,8%), βιβλία-χαρτικά-λοιπά είδη (3,1%), ένδυση-υπόδηση (2,7%) και πολυκαταστήματα (1,8%). Από την άλλη πλευρά, μείωση 0,4% σημειώθηκε στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

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Μακρο-οικονομία
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