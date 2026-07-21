Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης για Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: «Δύναμη πυρός» 23 δισ. ευρώ για χιλιάδες έργα έως το 2030

Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, πού θα κατευθυνθούν οι εθνικοί πόροι και πώς θα συνδυαστούν με ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κεφάλαια
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες
REUTERS / Yves Herman
Κώστας Αποστολόπουλος
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Τον ρόλο του βασικού αναπτυξιακού «οχήματος» για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αναλαμβάνει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να τοποθετεί στα 23 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος των πόρων που θα μετατραπούν σε χιλιάδες έργα σε ολόκληρη τη χώρα.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο, το οποίο θα συνδέει τους εθνικούς πόρους με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και τα ιδιωτικά κεφάλαια.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να αυξηθεί η αξία κάθε ευρώ που διοχετεύεται στην οικονομία και να διατηρηθεί η επενδυτική δυναμική της χώρας, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του.

Το νέο ΕΠΑ θα αναπτυχθεί μέσα από 20 τομεακά προγράμματα των υπουργείων, 13 περιφερειακά προγράμματα και τέσσερα ειδικά προγράμματα, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στις υποδομές, στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην πράσινη ανάπτυξη.

Από τη ΔΕΘ έως τις ψηφιακές υποδομές

Στα έργα που ανέφερε ενδεικτικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιλαμβάνονται η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, νέα συστήματα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών δορυφορικών και ψηφιακών υποδομών.

Πρόκειται για παρεμβάσεις διαφορετικού μεγέθους και χαρακτήρα, οι οποίες, σύμφωνα με τον υπουργό, θα πρέπει να ενισχύσουν τις υποδομές, να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία του κράτους και να δημιουργήσουν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες.

«Η ευθύνη μας είναι να μετατρέψουμε 23 δισ. ευρώ σε χιλιάδες έργα σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία του προγράμματος θα κριθεί τελικά από το αποτέλεσμα που θα αφήσει στην οικονομία, στις Περιφέρειες και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πώς προκύπτουν τα 23 δισ. ευρώ

Όπως είναι ήδη γνωστά, το συνολικό ποσό των περίπου 23 δισ. ευρώ περιλαμβάνει δύο διαφορετικές δεξαμενές χρηματοδότησης. Περίπου 5,8 δισ. ευρώ προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της περιόδου 2021-2025, με χρονικό ορίζοντα έως το 2028, ενώ ο προϋπολογισμός των νέων έργων της περιόδου 2026-2030 ανέρχεται σε 13,55 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 17,1 δισ. ευρώ μαζί με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση. Το άθροισμα των δύο ποσών προσεγγίζει τα 23 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων πόρων κατευθύνεται στα τομεακά προγράμματα των υπουργείων, ενώ ξεχωριστή χρηματοδότηση προβλέπεται για τις 13 Περιφέρειες και για προγράμματα ειδικού σκοπού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης δεν θα λειτουργήσει απομονωμένα, αλλά συμπληρωματικά προς το ΕΣΠΑ, τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Η επιδίωξη είναι τα δημόσια έργα να κινητοποιήσουν πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις και να περιοριστεί το επενδυτικό κενό που θα αφήσει σταδιακά η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

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