«Αποκαλυπτήρια» για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ: Το ΤAA φεύγει, το EΠΑ 2026-2030 έρχεται

Σήμερα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάη, γίνεται η επίσημη παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 (ΕΠΑ) από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

Στόχος του ΕΠΑ 2026-2030, όπως θα τονίσει και ο Νίκος Παπαθανάσης, είναι εθνικοί πόροι 23 δισ. ευρώ να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

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Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA) κλείνει τον κύκλο του φέτος τον Αύγουστο, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το ΕΠΑ 2026-2030 το οποίο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά με εθνικούς πόρους οι οποίοι θα κατευθυνθούν κυρίως σε Περιφέρειες και δήμους με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την ολοκλήρωση υφιστάμενων και νέων έργων.

Ας σημειωθεί ότι το πρόγραμμα της νέας περιόδου έχει ενισχυμένο προϋπολογισμό σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2025 και διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της προηγούμενης περιόδου.

Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη ενώ προωθεί την επέκταση της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων και ΣΔΙΤ.

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Ειδικότερα, το ΕΠΑ 2026-2030 διαρθρώνεται γύρω από συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους: