Θεσσαλικός κάμπος: Άλμα εξαγωγών 9,8%, πάνω από 2,2 δισ. ευρώ το 2025

Στα 2,24 δισ. ευρώ ανήλθαν οι εξαγωγές της Θεσσαλίας το 2025 καταγράφοντας αύξηση 9,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με έκθεση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) βασισμένη στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, ενώ ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

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Η Λάρισα διακρίνεται για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, με εξαγωγές μεταλλικών προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών.

Η μελέτη αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

Οι σημαντικότερες αγορές

Ως προς τους εξαγωγικούς προορισμούς, οι σημαντικότερες αγορές της Θεσσαλίας παραμένουν η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνολικά οι δέκα σημαντικότερες χώρες απορροφούν περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών εξαγωγών της Περιφέρειας. Παράλληλα, το 67% των εξαγωγών κατευθύνεται προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 33% προς αγορές τρίτων χωρών, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία τόσο της ευρωπαϊκής αγοράς όσο και της περαιτέρω διεθνοποίησης των θεσσαλικών επιχειρήσεων.

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Η μελέτη καταλήγει ότι η Θεσσαλία διαθέτει πλέον μια ισχυρή και διαφοροποιημένη εξαγωγική βάση, συνδυάζοντας την αγροδιατροφική παραγωγή με μια ανταγωνιστική μεταποιητική και βιομηχανική δραστηριότητα. Ωστόσο, επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης των εξαγόμενων προϊόντων, ενίσχυσης της μεταποίησης, ανάπτυξης νέων αγορών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργίας μιας ισχυρής διεθνούς ταυτότητας «Brand Thessaly», που θα αναδεικνύει την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα των προϊόντων της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σημασία των νέων παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλία.

Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί η νέα επένδυση της METLEN στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη βιομηχανική παραγωγή της Μαγνησίας, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας τη θέση της Θεσσαλίας ως ενός σύγχρονου βιομηχανικού και εξαγωγικού κόμβου της χώρας.