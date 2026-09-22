Άλμα κοντά στο 1 τρισ. ευρώ για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη – Οι νέες τάσεις

Ο κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου συνέχισε να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πλησιάζοντας το 1 τρισ. ευρώ, με τον ρυθμό να διαμορφώνεται σε 7% το 2025 φτάνοντας στα 911 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου (B2C) διαμορφώθηκε στο 4%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2026 που δημοσίευσαν από κοινού ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο E-commerce Europe και το EuroCommerce.

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Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των κανόνων και ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των πωλητών εντός και εκτός ΕΕ.

Οι νέες τάσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, ενώ νέες λύσεις πληρωμών καθιστούν τη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αγοράς ταχύτερη και ευκολότερη.

Παράλληλα, ο κλάδος συνεχίζει να προσαρμόζεται στην πράσινη μετάβαση, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε βιώσιμες διαδικασίες και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Οι καταναλωτές αγοράζουν ολοένα και περισσότερα μεταχειρισμένα προϊόντα, ενώ οι παραδόσεις εκτός κατοικίας (out-of-home delivery) και η δυνατότητα παρακολούθησης των δεμάτων (parcel tracking) γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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Ένα αποτελεσματικό EPR One-Stop Shop

Σχολιάζοντας την Έκθεση, ο Luca Cassetti, Γενικός Γραμματέας του Ecommerce Europe, δήλωσε: «Το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά το απαιτητικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στην οικονομία της Ένωσης και στην Ενιαία Αγορά. Ωστόσο, η ανάπτυξη από μόνη της δεν αρκεί. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα κανονιστικό περιβάλλον που να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, να μειώνει τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και να διασφαλίζει πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που εδρεύουν εντός και εκτός ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, καλούμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατρέψουν την ατζέντα απλοποίησης σε απτές δράσεις, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικών μέτρων, όπως η δημιουργία ενός αποτελεσματικού EPR One-Stop Shop, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αυστηρή εφαρμογή των κανόνων απέναντι σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης».

Yπεύθυνη χρήση του ΑΙ

Η Christel Delberghe, Γενική Διευθύντρια του EuroCommerce, δήλωσε: «Η αγορά των 911 δισ. ευρώ αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Ωστόσο, η ανάπτυξη θα μετατραπεί σε επενδύσεις μόνο εφόσον η Ενιαία Αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περιορίσει τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και να ενισχύσει την εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων, των απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για κάθε πωλητή που απευθύνεται σε καταναλωτές της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις χρειάζονται τον απαραίτητο χώρο ώστε να αξιοποιούν υπεύθυνα την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα ψηφιακά εργαλεία, να καινοτομούν και να παραμένουν ανταγωνιστικές».