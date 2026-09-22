Το μεγάλο «ραντεβού» της 30ής Σεπτεμβρίου με την Εφορία – Τι πρέπει να πληρώσουν επαγγελματίες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Βαρύς αναμένεται ο λογαριασμός με την Εφορία στις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν δόσεις βασικών φόρων ή να υποβάλουν δηλώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα του Αυγούστου.

Στο ημερολόγιο της Εφορίας συγκεντρώνονται συνολικά έντεκα βασικές υποχρεώσεις, με τους επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ, αλλά ανάλογα με τη δραστηριότητά τους και με ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους, μισθώσεις και ειδικά τέλη.

Για τα νοικοκυριά, το τέλος Σεπτεμβρίου φέρνει δύο από τις σημαντικότερες πληρωμές της χρονιάς. Η πρώτη αφορά την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος προέκυψε από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

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Ο φόρος εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η διαδικασία άρχισε στα τέλη Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027. Όσοι δεν επέλεξαν την εφάπαξ εξόφληση θα πρέπει επομένως να καταβάλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου την τρίτη μηνιαία δόση.

Την ίδια ημέρα λήγει και η έβδομη δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Ο φόρος ακινήτων άρχισε να εξοφλείται από τον Μάρτιο, ωστόσο η ταυτόχρονη πληρωμή του με τον φόρο εισοδήματος αυξάνει αισθητά τον λογαριασμό για όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία και έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό.

Περισσότερες υποχρεώσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Πιο γεμάτο είναι το φορολογικό ημερολόγιο για τις επιχειρήσεις. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που συνδέονται με τη λειτουργία τους.

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Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει και η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ Αυγούστου 2026 από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που τηρούν μηνιαία φορολογική περίοδο. Για αρκετούς υπόχρεους, επομένως, την ίδια ημέρα συμπίπτουν η δόση του ετήσιου φόρου και η απόδοση του ΦΠΑ του προηγούμενου μήνα.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να δηλωθεί και να αποδοθεί ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία. Στο πακέτο των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται επίσης οι παρακρατούμενοι φόροι που προβλέπονται από τα άρθρα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Στο τέλος του μήνα εκπνέει ακόμη η προθεσμία για τη δήλωση φόρου μερισμάτων, καθώς και ποσοστών ή μπόνους που αφορούν τον Αύγουστο. Πρόκειται για ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ή παρακρατηθεί και πρέπει πλέον να αποδοθούν στο Δημόσιο.

Μισθώσεις και τουριστικά τέλη

Το φορολογικό «ραντεβού» της 30ής Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει και υποχρεώσεις που δεν συνδέονται άμεσα με τον φόρο εισοδήματος. Μέχρι τότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Αύγουστο.

Ξεχωριστές υποχρεώσεις έχουν οι επιχειρήσεις του τουρισμού και της φιλοξενίας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και την απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για τον Αύγουστο, καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων για τον ίδιο μήνα.