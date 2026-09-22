Όσο-όσο πληρώνουν τα ευρωπαϊκά διϋλιστήρια για να αντικαταστήσουν το αραβικό πετρέλαιο – «Φωτιά» οι τιμές του φυσικού βαρελιού

Η ανακοίνωση της Saudi Aramco ότι δεν θα παραδώσει αργό πετρέλαιο στην Ευρώπη τον Οκτώβριο έπεσε σαν βόμβα στην τοπική αγορά.

Πρόκειται για ποσότητες περίπου 600.000 βαρελιών πετρελαίου ανά ημέρα, έναντι μιας συνολικής κατανάλωσης 10,5 εκατ. βαρελιών στην Ευρώπη. Πλέον, τα ευρωπαϊκά διϋλιστήρια καλούνται να τις αντικαταστήσουν με άλλες πηγές και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό ορίζοντα.

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Τα πράγματα, όμως, περιπλέκονται περαιτέρω. Ο λόγος είναι ότι το σαουδαραβικό αργό έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη ποικιλία. Μια από τις λίγες που μπορούν να καλύψουν τα ευρωπαϊκά διϋλιστήρια είναι η Johan Sverdrup της Βόρειας Θάλασσας.

Στον απόηχο της είδησης, η τιμή του συγκεκριμένου πετρελαίου εκτινάχθηκε απότομα. Πλέον, το προθεσμιακό Brent που έχουμε συνηθίσει να περιγράφεται ως η βασική τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα 100 δολάρια το βαρέλι. Το λεγόμενο “Dated Brent”, που είναι η φυσική τιμή του βαρελιού στην αγορά είναι 15-30 δολάρια παραπάνω και το Johan Sverdrup ακόμα ψηλότερα κατά 33-35 δολάρια.

Εν ολίγοις, τα ευρωπαϊκά διϋλιστήρια πληρώνουν σήμερα για ένα μέρος των αναγκών τους έως και 60% παραπάνω από τη θεωρητική τιμή του Brent. Κάτι που προφανώς θα μετακυλιστεί στις τιμές των καυσίμων σταδιακά.

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Το ζήτημα των αποζημιώσεων

Μια ακόμη σημαντική διάσταση έχει να κάνει με τις σχέσεις των διϋλιστηρίων με τη Saudi Aramco. Ο αραβικός κολοσσός δεν έχει επικαλεστεί συνθήκες ανωτέρας βίας για να δικαιολογήσει τη διακοπή των προμηθειών, οι οποίες στηρίζονται μάλιστα σε μακροχρόνια συμβόλαια.

Κατ’ επέκταση, τα ευρωπαϊκά διϋλιστήρια θα μπορούσαν να στραφούν νομικά ενάντια στην Aramco για παραβίαση των συμβολαιακών της υποχρεώσεων και να αξιώσουν αποζημιώσεις.

Να σημειώσουμε ότι οι εξαγωγές της Σ.Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκαν σημαντικά μετά τη διακοπή του αγωγού ανατολής-δύσης. Όμως, έχουν αυξηθεί ταυτόχρονα οι αντίστοιχες μέσω του Περσικού Κόλπου, καθώς το βασίλειο αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο την τακτική της μετάγγισης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα ανοικτά του Ομάν.

Το κακό για την Ευρώπη είναι ότι όλα αυτά τα τάνκερ καταλήγουν στις αγορές της Ασίας. Προκύπτει, έτσι, μια προτιμησιακή τακτική εκ μέρους της Aramco, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει και πολιτικό θέμα, εκτός από εμπορικό, για την Ευρώπη.