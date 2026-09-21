Αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ για ΑΙ με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Την ικανοποίηση του για τα βήματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία εξέφρασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, που στάθηκε ιδιαίτερα στην καινοτομία, που πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς στο μέλλον και επισήμανε πως βρισκόμαστε μπροστά σε νέα εποχή για την ελληνική εξωστρέφεια.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε ότι η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι μια χώρα που παράγει πιο αποτελεσματικά, παρουσιάζει καινοτομία με διάρκεια και διεκδικεί με αυτοπεποίθηση ισχυρότερη θέση στις διεθνείς αγορές.

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Μιλώντας στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο υφυπουργός τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030 είναι μια χώρα «πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ισχυρή, που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και δίνει στους νέους μας τη δυνατότητα να μείνουν στον τόπο τους, να εργαστούν, να δημιουργήσουν και να χτίσουν εκεί τη ζωή τους».

Αναφερόμενος στην έρευνα και την καινοτομία επισήμανε πως «υλοποιούμε έργα άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα και δίνουμε ισχυρά φορολογικά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης».

Χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη σπουδαία τεχνολογική επανάσταση που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό «προχωράμε σε ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατομμυρίων ευρώ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στις ΜμΕ, ώστε να περάσουν στην πραγματική οικονομία: στη μεταποίηση, στα logistics, στην ποιότητα, στις εξαγωγές».

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Παράλληλα, ανέφερε ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχει έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τεράστιες τεχνολογικές αλλαγές, με βασικότερη την Τεχνητή Νοημοσύνη, «η εξωστρέφεια για μια χώρα, όπως η πατρίδα μας, είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου για την ελληνική οικονομία».

Ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε πως πριν την οικονομική κρίση οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% του ΑΕΠ και σήμερα βρίσκονται στο 42%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 51%.Τόνισε πως «στόχος μας είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να πιάσουμε το 60% του ΑΕΠ» και πρόσθεσε: «Για να εξάγουμε περισσότερο πρέπει πρώτα να μπορούμε να παράγουμε περισσότερο, να παράγουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Μιλώντας για τη νέα φιλοσοφία και την πρακτική του Αναπτυξιακού Νόμου, ο Σταύρος Καλαφάτης υπενθύμισε ότι παλαιότερα το 90% των ενισχύσεων κατευθυνόταν στον τουρισμό, ενώ σήμερα κατευθύνεται στη βιομηχανική παραγωγή. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο θέμα της ταχύτητας, λέγοντας πως «δεσμευτήκαμε ότι θα γίνεται σε 90 ημέρες και το κάναμε πράξη – είναι ο ταχύτερος χρόνος στην Ευρώπη για τέτοιου είδους προγράμματα. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης απέναντι στον επενδυτή και στην αγορά».

Υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, «βρίσκονται σε εξέλιξη 930 επενδυτικά σχέδια σε όλη τη χώρα συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, με κρατική ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία δημιουργούν 15.000 νέες θέσεις εργασίας».

«Η πατρίδα μας διαθέτει προϊόντα με ισχυρή ταυτότητα, ιστορία, ποιότητα και διεθνή αναγνωρισιμότητα», υπογράμμισε ο υφυπουργός υπενθυμίζοντας ότι η βιομηχανία τροφίμων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της ελληνικής μεταποίησης, με κύκλο εργασιών άνω των 26 δισ. ευρώ, εξαγωγές 7,4 δισ. ευρώ και περισσότερες από 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας.