Σπάει τα 200 ευρώ σήμερα η χονδρική του ρεύματος σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σημαντική αύξηση χαρακτηρίζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για σήμερα (22.9.2026), καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που διαμορφώνεται σε επίπεδο άνω των 200 ευρώ/MWh.

Συγκεκριμένα, το ταμπλό του ηλεκτρικού ρεύματος δείχνει σήμερα 211 ευρώ, με μέγιστη τιμή ημέρας τα 340 ευρώ και ελάχιστη τα 116 ευρώ. Στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, καθώς η Γερμανία πληρώνει σήμερα για το ρεύμα 226 ευρώ, η Ιταλία 215 ευρώ και η Βουλγαρία 211 ευρώ.

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Με τον τρόπο αυτό έφτασε στο τέλος, έστω προσωρινά, η τάση που ήθελε την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού να βρίσκεται επίμονα πιο χαμηλά από το «200αρι» τις τελευταίες εβδομάδες.

Το γεγονός ότι το ψυχολογικό αυτό όριο έσπασε από το Σεπτέμβριο, ασφαλώς δεν προμηνύει καλές εξελίξεις ενόψει του χειμώνα. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση της τιμής φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες, τα 75 ευρώ/MWh που έφτασε χθες εξακολουθούν να ασκούν σημαντικό κόστος στην ηλεκτροπαραγωγή.

Αν συγκρίνουμε τις τιμές μεσοσταθμικά μέσα στο Σεπτέμβριο, η χώρα μας έχει 159 ευρώ/MWh, η Γερμανία 140 ευρώ, η Βουλγαρία 166 ευρώ και η Ιταλία 211 ευρώ.

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Σε ορίζοντα ολόκληρου του φετινού έτους, η Ελλάδα είναι στα 104 ευρώ, η Γερμανία 106 ευρώ, η Βουλγαρία 116 ευρώ και η Ιταλία 143 ευρώ.

Αναλυτικά, η σύγκριση πανευρωπαϊκά έχει ως εξής με βάση τον πίνακα του EnergyLive:

Όπως είναι φυσικό, η άνοδος της χονδρικής αυξάνει ταυτόχρονα και την πίεση στην κυβέρνηση για να προσφέρει επιδότηση, όπως σε προηγούμενες δύσκολες συγκυρίες.

Προς το παρόν, αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, αν και τόσο το Μαξίμου, όσο και το ΥΠΕΝ έχουν δεσμευτεί ότι θα προστατεύσουν τους καταναλωτές και στο ρεύμα, εφόσον χρειαστεί.