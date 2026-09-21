ΤτΕ: Κακόβουλη χρήση του ονόματος του Γιάννη Στουρνάρα

Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) ενημερώνει σχετικά με διαδικτυακή απάτη που έχει στηθεί με τη χρήση του ονόματος και της εικόνας του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα της Ελλάδας τονίζει πως ψευδή δημοσιεύματα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν τον Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί ή να αντιπαρατίθεται με γνωστούς δημοσιογράφους, ενώ καταγγέλλει πως αντίστοιχες πρακτικές έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.

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Η ΤτΕ επισημαίνει προς τους πολίτες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται εικόνες ή βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι αναρτήσεις παραπέμπουν τους χρήστες σε μη αξιόπιστες επενδυτικές ή crypto πλατφόρμες.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το κοινό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους αναρτήσεις ή να παρέχει προσωπικά και οικονομικά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί και τον περασμένο Μάϊο, όταν ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανιζόταν σε δημοσιεύματα «πειραγμένα» μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μερικά εκ των οποίων επικαλούνταν και την ίδια την τράπεζα, προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολίτες και να αποσπάσουν χρήματα από εκείνους.