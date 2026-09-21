Ντίζελ: Η παγκόσμια έλλειψη αναμένεται να κρατήσει έως το 2027 – Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα

Παρατεταμένη αναμένεται να είναι η παγκόσμια έλλειψη ντίζελ, (πετρέλαιο κίνησης) με τις πιέσεις στην αγορά να εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως το 2027, καθώς τα αποθέματα υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η έλλειψη ντίζελ έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα – ρεκόρ και επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα, καθώς το καύσιμο χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές, τη γεωργία και τη βιομηχανία, με τις συνεχείς πολεμικές αναζωπυρώσεις στη Μέση Ανατολή να προκαλούν συνεχείς αναταράξεις.

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Στις ΗΠΑ, η μέση λιανική τιμή του ντίζελ ξεπέρασε αυτόν τον μήνα τα 6 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters, ενώ τα αμερικανικά αποθέματα ντίζελ υποχώρησαν στις 107,9 εκατ. βαρέλια στις 11 Σεπτεμβρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο για αυτή την εποχή του έτους από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή από το 1982.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) εκτιμά ότι τα αποθέματα των αποσταγμένων καυσίμων, στα οποία περιλαμβάνεται το ντίζελ, θα υποχωρήσουν κάτω από τα 100 εκατ. βαρέλια τον Σεπτέμβριο και θα παραμείνουν κάτω από το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας έως το τέλος του 2026 και για το μεγαλύτερο μέρος του 2027.

Αδειάζουν οι δεξαμενές αποθήκευσης

Ένδειξη για το πόσο σφιχτή παραμένει η αγορά αποτελεί και η εικόνα στην αγορά αποθήκευσης, αφού διυλιστήρια και επενδυτές στη Βόρεια Αμερική δεν ανανεώνουν συμβόλαια για δεξαμενές αποθήκευσης ντίζελ, καθώς υπάρχει περιορισμένη ποσότητα καυσίμου διαθέσιμη για αποθήκευση.

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Η διαθέσιμη χωρητικότητα για μίσθωση στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική αναμένεται να φτάσει τα 13 εκατ. βαρέλια τον Οκτώβριο, από 11 εκατ. βαρέλια τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας μεσιτείας αποθηκευτικών χώρων The Tank Tiger.

Χαμηλά τα αποθέματα και στην Ευρώπη

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις ΗΠΑ, καθώς και τα αποθέματα ντίζελ στην Ευρώπη βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Στον κόμβο αποθήκευσης, διύλισης και εμπορίας του Άμστερνταμ, του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας (ARA), τα αποθέματα ήταν τον Ιούλιο 16% κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Insights Global που επικαλείται το Reuters.

Στη Σιγκαπούρη, τα συνολικά αποθέματα αποσταγμένων καυσίμων διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο περίπου στα 8,2 εκατ. βαρέλια τις τελευταίες εβδομάδες, επίπεδο αντίστοιχο με αυτό πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των 9,6 εκατ. βαρελιών το 2025.

Ο Αντρέα Πεσκατόρι, αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος Ασίας-Ειρηνικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ότι αρκετές αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας έχουν επηρεαστεί σημαντικά.

Πιέσεις τον χειμώνα

Οι παράγοντες της αγοράς αναμένουν ότι η παγκόσμια προσφορά ντίζελ θα παραμείνει περιορισμένη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ιδιαίτερα εάν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή προκαλέσουν νέες διαταραχές στις εξαγωγές καυσίμων και η απαγόρευση των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ παραμείνει σε ισχύ έως τον Οκτώβριο.

Οι τιμές στις ΗΠΑ ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς οι αγοραστές στην ανατολική ακτή της χώρας προχωρούν σε αγορές ενόψει της περιόδου θέρμανσης αν και τα υψηλά περιθώρια διύλισης αναμένεται να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής και να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές.

Το περιθώριο διύλισης του ντίζελ στις ΗΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των futures του ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και των futures του αμερικανικού αργού, έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 118,62 δολάρια το βαρέλι στις 14 Σεπτεμβρίου.

Λύση θα μπορούσε ενδεχομένως να έρθει από την Κίνα, η οποία έχει αυξήσει σταθερά τις εξαγωγές ντίζελ τους τελευταίους μήνες, αλλά μια νέα κλιμάκωση των πολέμων στο Ιράν ή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και μια μεγάλη διακοπή λειτουργίας διυλιστηρίου, θα μπορούσε να προκαλέσει νέο άλμα στις τιμές.