Άμεσοι και έμμεσοι φόροι 72 δισ. ευρώ η βάση για το πρωτογενές πλεόνασμα των 8 δισ. ευρώ το 2025

Στα 71,967 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από φόρους το 2025, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, καταγράφοντας υπέρβαση 451 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 71,516 δισ. ευρώ, δημιουργώντας έτσι τον χώρο για το πρωτογενές πλεόνασμα των 8 δισ. ευρώ που σημειώθηκε στο έτος.

Μόνο τον Δεκέμβριο οι εισπράξεις από φόρους ανήλθαν σε 7,085 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 205 εκατ. ευρώ από τον στόχο των 6,880 δισ. ευρώ, Τελικά η χρονιά έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα που «σκαρφάλωσε» στα 8,006 δισ. ευρώ.

Έτσι, το μήνυμα που αφήνει πίσω του το 2025 είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, η φορολογική βάση δείχνει ανθεκτική, καθώς για την υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα σε ετήσια βάση απαιτείται είτε μεγαλύτερη ονομαστική δραστηριότητα στην οικονομία, είτε ισχυρότερη φορολογική συμμόρφωση, είτε συνδυασμός των δύο. Από την άλλη, οι υψηλότερες επιστροφές φόρων δείχνουν ότι ένα μέρος της υπέρβασης συνοδεύεται από μεγαλύτερη ανακύκλωση ρευστότητας πίσω στην αγορά.

Η υπέρβαση αποτυπώνεται και στα καθαρά έσοδα, δηλαδή μετά τις επιστροφές. Για το 12μηνο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 70,787 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 749 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 70,038 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο έφτασαν τα 6,144 δισ. ευρώ, κατά 473 εκατ. ευρώ πάνω από την πρόβλεψη των 5,671 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι επιστροφές εσόδων «έτρεξαν» πιο γρήγορα από τον προγραμματισμό καθώς στο σύνολο του έτους διαμορφώθηκαν σε 6,932 δισ. ευρώ, δηλαδή 1,553 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο των 5,379 δισ. ευρώ. Τον Δεκέμβριο οι επιστροφές ανήλθαν σε 481 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 277 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του μήνα.

Με τις φορολογικές εισπράξεις να είναι ο βασικός μηχανισμός άντλησης εσόδων από το κράτος, σημαίνει πως η υπεραπόδοση της οικονομίας όπως αποτυπώνεται στο άνω του στόχου πρωτογενές πλεόνασμα, στηρίχτηκε, κατά βάση, στους ίδιους τους πολίτες είτε μέσω των άμεσων (εισόδημα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, φόροι περιουσίας) είτε μέσω των έμμεσων φόρων (κυρίως ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) οι οποίοι είναι και ο «καθρέφτης» της κατανάλωσης, του τουρισμού και των τιμών.