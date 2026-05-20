Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών το καλοκαίρι – Εγγυήσεις από τη HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY εκτιμά ότι δεν περιμένει ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρότι έχει μειωθεί το πετρέλαιο που έπαιρνε από το Ιράκ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε σημερινές (20.5.2026) δηλώσεις της στο Bloomberg.

Γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική αγορά καυσίμων παραμένει ανθεκτική στην ενεργειακή κρίση που επικρατεί, δεδομένου ότι η χώρα διαθέτει διυλιστήρια ικανά να παράγουν αεροπορικό καύσιμο. Ωστόσο, στον κλάδο της αεροπορίας -παγκοσμίως- κυριαρχεί ανησυχία σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών, καθώς η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε αργά χθες (19.5.2026) ότι θα επιτρέψει τις εισαγωγές diesel και καυσίμων αεροσκαφών που έχουν διυλιστεί από ρωσικό αργό πετρέλαιο σε χώρες όπως η Ινδία και η Τουρκία, χαλαρώνοντας ουσιαστικά τις κυρώσεις.

«Από την πλευρά μας, η ζήτηση καλύπτεται και αυξάνουμε τα αποθέματα για λόγους ασφαλείας», αναφέρει χαρακτηριστικά η HELLENiQ ENERGY σε ανακοίνωση προς το Bloomberg News. Το ελληνικό κράτος κατέχει μερίδιο 31,2% στην εταιρεία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος διυλιστής της Ελλάδας.

Η εταιρεία έχει πλεόνασμα παραγωγής σε όλα τα προϊόντα, κυρίως diesel, αμόλυβδη, νάφθα και καύσιμα αεροσκαφών, τα οποία αποτελούν τα κύρια εξαγωγικά της προϊόντα, ανέφερε. «Ακόμη και στην περίοδο αιχμής της ζήτησης – την καλοκαιρινή περίοδο, δεν προβλέπουμε προβλήματα εφοδιασμού», τονίζει η εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, η HELLENiQ ENERGY προσπάθησε να αντικαταστήσει τις χαμένες προμήθειες από το Ιράκ, κυρίως με πετρέλαιο από τον Ατλαντικό και άλλες περιοχές. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα συνεχίσει να το πράττει για το υπόλοιπο του τριμήνου «και για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση». Σύμφωνα με την εταιρεία, το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, των ΗΠΑ και άλλων αμερικανικών ποιοτήτων θα αποτελέσουν μερικές από τις εναλλακτικές λύσεις.

Σημαντικό μέρος της παραγωγής της HELLENiQ ENERGY εξάγεται, κυρίως στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Οι εξαγωγές κατά το πρώτο τρίμηνο παρέμειναν κοντά στο 50% των συνολικών πωλήσεων. Προς το παρόν, η ζήτηση είναι σύμφωνη με τα εποχιακά πρότυπα, ανέφερε η HELLENiQ ENERGY. «Συνολικά, δεδομένης της θετικής μας θέσης σε όλα τα προϊόντα, επιδιώκουμε να ανακουφίσουμε την έλλειψη στην περιοχή, που δημιουργήθηκε από την κρίση», ανέφερε η εταιρεία.