ΟΔΔΗΧ: Νέα μείωση για το δημόσιο χρέος – Στα 400,5 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο

Στα 400,5 δισ. ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας στο α’ τρίμηνο του 2026 έναντι 406,5 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα (20.5.2026) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Τα στοιχεία αυτά που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, αφορούν το δημόσιο χρέος σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, στο οποίο προσμετρώνται τα κρατικά ομόλογα που έχουν αγοράσει εγχώριοι δημόσιοι φορείς (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δήμοι). Αφορά δηλαδή στο συνολικό ποσό των οικονομικών υποχρεώσεων (δάνεια, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια) που έχει αναλάβει απευθείας το κράτος μέσω των κεντρικών του οργάνων.

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης (στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ενδοκυβερνητικό χρέος) το δημόσιο χρέος μειώθηκε στα 360,5 δισ. ευρώ από 362,95 δισ. στο τέλος του 2025.

Τα Ταμειακά διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος Μαρτίου μειώθηκαν στα 13,028 δισ. ευρώ από 16,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Σημειώνεται ότι στα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνεται και o λογαριασμός ασφαλείας (cash buffer account) το λεγόμενο «σκληρό μαξιλάρι» με υπόλοιπο 5,4 δισ. ευρώ.

Το μέσο επιτόκιο με το οποίο εξυπηρετείται το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 1,38% και στο 1,84% αν συμπεριληφθεί και ο αναβαλλόμενος φόρος.

Το μεγαλύτερο τμήμα του δημόσιου χρέους αντιπροσωπεύει διακρατικά δάνεια και δάνεια που έλαβε η χώρα με το μηχανισμό των Μνημονίων, τα οποία στο τέλος Μαρτίου είχαν μειωθεί στα 292,2 δισ. ευρώ από 297,45 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.