Άνοδο της ζήτησης για ηλεκτρισμό κατά 14% αναμένει σε βάθος δεκαετίας ο ΑΔΜΗΕ

Μια ομαλή, αλλά συνεχή, άνοδο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας αναμένει ο ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα δέκα χρόνια: Ξεκινώντας από τις 56 τεραβατώρες φέτος, εκτιμάται ότι θα φτάσει μέχρι τις 64 TWh το έτος 2036.

Πρόκειται για μια πρόβλεψη εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ που διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), δηλαδή τον οδικό χάρτη που είχε καταρτίσει προ μερικών ετών το ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα, το ΕΣΕΚ προέβλεπε μια υψηλότερη ζήτηση για ηλεκτρισμό, στις 75 TWh μέχρι το 2036.

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Όπως και να χει, η άνοδος 14% που υπολογίζει ο ΑΔΜΗΕ μόνο μικρή δεν είναι. Ανάμεσα στους βασικούς οδηγούς που την ανεβάζουν, συγκαταλέγονται οι νέες διασυνδέσεις των νησιών (δ’ φάση Κυκλάδων, Δωδεκάνησα, Β. Αιγαίο), τα κέντρα δεδομένων που θα λειτουργήσουν την επόμενη δεκαετία και ο εξηλεκτρισμός της ευρύτερης οικονομίας.

Πιο έντονη αναμένεται να είναι η μέγιστη αιχμή της ζήτησης, την οποία προφανώς ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι έτοιμος να την αντιμετωπίσει σε περιόδους όπως του Αυγούστου. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα 11,5 GW φέτος θα οδηγηθούμε στα 15,1 GW ως το 2036. Εν ολίγοις, σε αυτή την περίπτωση η άνοδος είναι της τάξης του 17%.

Ο ΑΔΜΗΕ παρατηρεί, επίσης, ότι λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης χρήσης ηλεκτρισμού για θέρμανση, στο εξής προβλέπεται να σημειώνονται αιχμές πιο συχνά τα βράδια του χειμώνα από ότι μέχρι πρότινος. Μάλιστα, οι βραδινές χειμερινές αιχμές δεν χαρακτηρίζονται από την ίδια ευκολία διαχείρισης όπως τα μεσημέρια του καλοκαιριού, αφού δεν λειτουργούν εκείνες τις ώρες τα φωτοβολταϊκά.