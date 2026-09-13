Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μακεδονίας και Θράκης με σχεδόν 1 δισ. ευρώ

Σχεδόν 1 δισ. ευρώ κατευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια στη Μακεδονία και τη Θράκη, με σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης να αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της χρηματοδότησης παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, σε ενημερωτική εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, προκειμένου να τονίσει τις δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Μακεδονία και Θράκη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου χρηματοδοτούνται 915 επενδυτικά σχέδια σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 282 αφορούν τη Μακεδονία και τη Θράκη, με τον προϋπολογισμό τους να πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ και τις επενδύσεις να συνδέονται με περισσότερες από 5.000 νέες θέσεις εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής.

Ο Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε συνολικά στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι μέσω της διοχέτευσης 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και της μόχλευσης μέσω των τραπεζών μπορεί να κινητοποιηθεί συνολικά ρευστότητα 5 δισ. ευρώ, με προνομιακούς όρους.

Παράλληλα, έως το τέλος του έτους αναμένεται να ενεργοποιηθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οποία θα αφορούν την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα εργαλεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται ακόμη 681 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ από το ποσό αυτό, 396 εκατ. ευρώ προορίζονται για το ενεργειακό κόστος και τις σχετικές υποδομές, ενώ άλλα 285 εκατ. ευρώ αφορούν την πράσινη ανανέωση εταιρικών στόλων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απορρόφηση 3,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και στα νέα εργαλεία Venture Capital της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων μέσω του EquiFund II.

Παράλληλα, στάθηκε στην ενίσχυση της Θεσσαλονίκης ως κέντρου καινοτομίας, αναφερόμενος στην παρουσία εταιρειών όπως η Pfizer, η Deloitte και η Accenture, αλλά και στον ρόλο του ΕΚΕΤΑ και των πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί 50.000 επιπλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 570.000 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κάλεσε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία μπορεί να λειτουργήσει ως «στρατηγικός εταίρος» για την επιχειρηματικότητα.