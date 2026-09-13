Η Anthropic ζητά «φρένο» στην AI – Απειλή για το επενδυτικό «πάρτι» των chips

Η έκκληση της Anthropic για πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης έρχεται να δοκιμάσει τις αντοχές της αγοράς, η οποία έχει ήδη επενδύσει τεράστια ποσά σε chips, data centers, ενέργεια και υπολογιστική ισχύ, ποντάροντας στη συνεχή εκρηκτική ανάπτυξη της AI.

Οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών και άλλων εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο πιέσεων, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο μια πιο προσεκτική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προηγμένων μοντέλων θα μπορούσε να επηρεάσει τα μελλοντικά κέρδη και να φέρει αλλαγές στην αγορά.

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Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg, η εικόνα δεν είναι απαραίτητα τόσο αρνητική για τον κλάδο, καθώς η ζήτηση για chips, ενέργεια και υπολογιστική ισχύ εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες μιας μεγάλης και παρατεταμένης υποχώρησης των επενδύσεων σε υποδομές AI.

Η ανάγκη για «φρένο»

Η νέα συζήτηση ξεκίνησε μετά την παρέμβαση του CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι ο οποίος ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, μεταξύ άλλων μέσω ανεξάρτητων αξιολογήσεων από τρίτους, και κάλεσε συνολικά τη βιομηχανία να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Η παρέμβαση αυτή βρήκε υποστήριξη από τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν , ενώ ο Έλον Μασκ της xAI δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Ντάριο έχει δίκιο».

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Για τις αγορές, όμως, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αφορά και το τεράστιο οικονομικό οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ανάπτυξή της.

Τα τελευταία χρόνια έχουν διοχετευθεί δεκάδες δισ. δολάρια στην κατασκευή data centers, στην αγορά προηγμένων chips, στην παραγωγή ενέργειας και στα δίκτυα που απαιτούνται για τη λειτουργία των νέων μοντέλων. Όσο πιο γρήγορα εξελίσσονται τα μοντέλα, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι ανάγκες για νέα υπολογιστική ισχύ.

Το μεγάλο ερώτημα για τις επενδύσεις

Οι επενδυτές έχουν αρχίσει ήδη να αναρωτιούνται εάν τα κέρδη που θα δημιουργήσει η AI μπορούν να δικαιολογήσουν το κόστος αυτών των υποδομών.

Ο Nasdaq 100 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 4% από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, ενώ ένας δείκτης αμερικανικών μετοχών chips έχει καταγράψει πτώση 14%. Οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές έχουν υποχωρήσει σχεδόν 8% στο ίδιο διάστημα.

Η ανησυχία είναι ότι οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την AI προϋποθέτουν όχι μόνο ισχυρή ζήτηση, αλλά και έναν σχεδόν αδιάκοπο ρυθμό ανάπτυξης των μοντέλων.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι μια επιβράδυνση της τεχνολογικής εξέλιξης μπορεί τελικά να λειτουργήσει ακόμη και θετικά για τον κλάδο.

Ο λόγος, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Bloomberg, είναι ότι οι εταιρείες θα έχουν περισσότερο χρόνο για να αξιοποιήσουν τις υποδομές που ήδη κατασκευάζονται και να αρχίσουν να αποκομίζουν έσοδα από τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η ζήτηση για chips παραμένει ισχυρή

Παρά τις ανησυχίες, η αγορά των AI υποδομών δεν δείχνει έτοιμη να σταματήσει. Η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ εξακολουθεί να ξεπερνά την προσφορά, ενώ πολλά από τα έργα που αφορούν μνήμη, δικτύωση, συστήματα ψύξης και ηλεκτρική ενέργεια έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Μάλιστα, η ενίσχυση των δικλίδων ασφαλείας που ζητά η Anthropic μπορεί να δημιουργήσει νέες ανάγκες για επενδύσεις σε κυβερνοασφάλεια και εργαλεία παρακολούθησης των συστημάτων AI.

«Η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και η υιοθέτηση της AI δεν εξαφανίζονται επειδή εισάγονται πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας», προειδοποίησε αναλύτρια

Έτσι, η αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο ερώτημα, καθώς δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα θα εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και πόσο γρήγορα οι τεράστιες επενδύσεις που γίνονται σήμερα σε chips και υποδομές θα αρχίσουν να αποδίδουν οικονομικά.

Για την ώρα, πάντως, η ζήτηση για την υποδομή που χρειάζεται η AI παραμένει ισχυρή και αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν η Anthropic και άλλοι κορυφαίοι παίκτες ζητούν μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στην ταχύτητα ανάπτυξης των μοντέλων, η κούρσα για chips, ενέργεια και υπολογιστική ισχύ συνεχίζεται.