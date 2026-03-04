Άνοιξε ο δρόμος για αυξήσεις μισθών και παροχών με νέες κλαδικές συμβάσεις

Με αυξήσεις μισθών 8% με 12% πάνω από τον κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες ζαχαρωδών ενεργοποιήθηκε η εθνική κοινωνική συμφωνία που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με τους κοινωνικούς εταίρους στα τέλη του 2025 και η οποία επικυρώθηκε από τη Βουλή τον περασμένο μήνα.

Με αυτή την πρωτοβουλία η Νίκης Κεραμέως, δύο μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, άνοιξε το δρόμο για αυξήσεις μισθών, καλύτερες αποδοχές και σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον στην εργασία για τους απασχολούμενους μιας σειράς κλάδων. Πέρα όμως από τους εργαζόμενους, με την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ωφελούνται και οι επιχειρήσεις, καθώς η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την πρώτη ΣΣΕ στη βιομηχανίες ζαχαρωδών προβλέπει συνολικά προσαύξηση 20% στην τριετία 2026-2028 στο βασικό ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες του κλάδου, με διατήρηση επιδομάτων προϋπηρεσίας, γάμου και εκπαίδευσης.

Η σύμβαση που υπογράφτηκε καλύπτει 6.000 εργαζόμενους ωστόσο η ΓΣΕΕ συνυπέγραψε επικουρικά την ΣΣΕ και αυτή θα έχει πλέον καθολική εφαρμογή στις 2.000 επιχειρήσεις του κλάδου καλύπτοντας 23.000 εργαζόμενους. Με βάση το νέο πλαίσιο η ΕΣΣ στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων μπορεί να επεκταθεί αυτόματα καθώς συνυπογράφεται από δυο εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, τη ΓΣΕΕ και τον ΣΕΒ.

Αυτό το διάστημα προωθούνται διαπραγματεύσεις και ετοιμάζονται και άλλοι κλάδοι να υπογράψουν κλαδικές ΣΣΕ, με αυτόν του επισιτισμού να είναι μεταξύ όσων ακολουθούν. Πρόκειται για 400.000 εργαζόμενους σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

Ας σημειωθεί ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία συνεισφέρει στην πιο εύκολη επέκταση των ΣΣΕ, στην πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των ΣΣΕ και στην επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία, λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ. και έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μεσολάβηση και μονομερή προσφυγή.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του μήνα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, η Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στα 950 ευρώ μεικτά που είναι ο στόχος για το 2027, για τον οποίο έχει δεσμευθεί ο πρωθυπουργός. Ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού αφού θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.