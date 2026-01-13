Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου με στόχο την άντληση 3 δισ. ευρώ

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου με το guidance για την τιμολόγηση να κυμαίνεται μεταξύ 3,47% με 3,52% ( mid – swaps + 60-65 μονάδες βάσης).

Χθες (12.01.2025) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ανακοίνωσε ως κοινούς αναδόχους τις BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, για την πρώτη έκδοση ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου για το 2026 με στόχο την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ, κάτι που αναμένεται να γίνει σχετικά εύκολα βάσει της ζήτησης για προηγούμενες εκδόσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δανεισμού του ΟΔΔΗΧ η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές για ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Χθες στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35% με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%.