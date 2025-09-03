Απάντηση Χατζηδάκη στον Κύπριο Υπ. Ενέργειας: Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας η διασύνδεση με την Κύπρο

Ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (3.9.25) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας αφορά τις διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά «αποτελεί πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας». «Έχουν υπάρξει συζητήσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων (σ.σ. Ελλάδας – Κύπρου)», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Είναι ένα σχέδιο που κυρίως ωφελημένη είναι η Κύπρος. Αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με κινήσεις και έχει εκφραστεί με φορείς. Απομένει τι θέλει να κάνει η Κύπρος. Η δέσμευσή μας είναι δεδομένη. Η κυπριακή κυβέρνησης είναι αυτή που πρέπει να αποσαφηνίσει την στάση της. Η θέση η δική μας ήταν και παραμένει ξεκάθαρη. Το καλώδιο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο πρέπει να διαμοιραστεί», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.