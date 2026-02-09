Αρνητικές τιμές χονδρικής ρεύματος εμφανίστηκαν εν μέσω του χειμώνα – Τί σημαίνουν για τους επόμενους μήνες

Οιωνός για τα όσα έρχονται στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τη φετινή άνοιξη θεωρείται η εμφάνιση αρνητικών ωριαίων τιμών χονδρικής το περασμένο Σάββατο (7.2.2026).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, εν μέσω μιας χειμωνιάτικης ημέρας με αντίστοιχη εποχιακή ζήτηση, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 42,6% και τα υδροηλεκτρικά το 20,9%. Στο Χρηματιστήριο Ενέργειας η τιμή χονδρικής έπεσε στα 69 ευρώ/MWh. Ακόμα πιο σημαντικό, η ωριαία τιμή ήταν «κολλημένη» από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στο εύρος των 0,01 έως -0,01 ευρώ/MWh.

Έτσι, τίθεται το ερώτημα ποιες συνθήκες και τιμές θα διαμορφωθούν την άνοιξη στο εγχώριο σύστημα, όταν η ζήτηση θα είναι κατά πολύ χαμηλότερη και το μερίδιο των ΑΠΕ μοιραία θα εκτοξευτεί.

Να θυμίσουμε ότι την περσινή άνοιξη παρατηρήθηκαν ποσοστά ΑΠΕ έως και 75% σε ημερήσια βάση, με πληθώρα μηδενικών ή αρνητικών τιμών. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν συνδεθεί στο σύστημα της χώρας μας άνω των 2 GW φωτοβολταϊκών, που ανεβάζουν ακόμα περισσότερο την παραγωγή πράσινης ενέργειας τα μεσημέρια.

Αν και τα παραπάνω αποτελούν καλά νέα για τους καταναλωτές που θέλουν να βλέπουν χαμηλές τιμές, το ίδιο δεν ισχύει για τους δύο διαχειριστές του δικτύου, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Ο λόγος είναι ότι λόγω της υπερπροσφοράς ΑΠΕ θα χρειαστεί μια πολύ προσεκτική προσπάθεια ώστε να ισοσκελιστεί η προσφορά και η ζήτηση και να αποφευχθούν προβλήματα τύπου Ισπανίας.

Και οι δύο διαχειριστές έχουν προβεί σε μέτρα για να αποφύγουν ένα τέτοιο σενάριο. Ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε πλέον την αποσύνδεση φωτοβολταϊκών άνω των 400 kW, τα οποία δεν έχουν προσθέσει ακόμα εξοπλισμό τηλε-ελέγχου, ως όφειλαν. Ο εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος ώστε να μπορεί ο διαχειριστής να περικόπτει την παραγωγή στα έργα σε ώρες όπου δεν είναι απαραίτητη, ώστε να προφυλαχθεί το δίκτυο.

Στα τέλη του 2025 είχε εγκατασταθεί τηλε-έλεγχος σε σταθμούς συνολικής ισχύος 4.300 MW στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, έναντι συνόλου 5.500 MW που έχουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Στόχος είναι μέσα στους επόμενους μήνες το νούμερο να αυξηθεί περαιτέρω.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί το αντίδοτο για την υπερπαραγωγή ΑΠΕ. Εντούτοις, οι πρώτες μονάδες δεν θα είναι ακόμα έτοιμες τον Απρίλιο και το Μάιο, καθώς αναμένεται να μπουν σε λειτουργία προς το καλοκαίρι. Έτσι, το εγχώριο σύστημα θα πρέπει για μια τελευταία φορά να στηριχθεί στις περικοπές παραγωγής, ως βασικό μέσο αντιμετώπισης του προβλήματος.