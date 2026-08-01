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Μακρο-οικονομία

Πετρέλαιο κίνησης: Σε ισχύ από σήμερα η νέα κρατική επιδότηση – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης βρίσκονται και πάλι πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο
Gas station work
Φωτογραφία iStock
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Από σήμερα (1.8.2026) περνά στην αντλία η νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης) με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος, αν και η επιδότηση δεν θα περάσει απευθείας σε όλα τα πρατήρια

Τίθεται σε ισχύ από σήμερα έως τις 31 Αυγούστου 2026 η κρατική επιδότηση για το ντίζελ, που ανέρχεται σε 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 10 λεπτά στην τελική τιμή.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν πολύ υψηλές, με απλή αμόλυβδη και ντίζελ να βρίσκονται και πάλι πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

kausima

Στην κρατική ενίσχυση, προστίθεται η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να παρέχουν τα ελληνικά διυλιστήρια, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση για το πετρέλαιο κίνησης να φθάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Για τη βενζίνη δεν προβλέπεται νέα κρατική παρέμβαση και οι οδηγοί θα συνεχίσουν να επωφελούνται μόνο από την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που χρηματοδοτούν τα ελληνικά διυλιστήρια, έως το τέλος Αυγούστου.

Την πίεση στις τιμές συντηρεί και η διεθνής αγορά πετρελαίου, καθώς το Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, αντανακλώντας τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς

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Μακρο-οικονομία
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