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Μακρο-οικονομία

Η ΔΕΗ απορρόφησε τις αυξήσεις πάνω από 18% στη χονδρική για το πράσινο τιμολόγιο

Για τον Αύγουστο η ΔΕΗ αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητη την τιμή του πράσινου τιμολογίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ / EUROKINISSI
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Η ΔΕΗ δεν μετακύλησε στους καταναλωτές την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή του πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να έχει απορρυθμιστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω του πολέμου στο Ιράν, η ΔΕΗ αποφάσισε για τον Αύγουστο να αφήσει αμετάβλητη την τιμή του πράσινου τιμολογίου και να απορροφήσει όλες τις αυξήσεις πάνω από 18% που σημειώθηκαν στον τομέα της χονδρεμπορικής αγοράς.

Σημειώνεται πως τον Ιούλιο, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε άνοδο άνω του 18%, φτάνοντας τα 109,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η ΔΕΗ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. «Σε μια περίοδο που η σταθερότητα είναι το ζητούμενο, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ο αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας, θέτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών στο επίκεντρο των αποφάσεών της», τονίζει η εταιρεία.

Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει αμετάβλητη στα 0,123 Euro/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές.

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Μακρο-οικονομία
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