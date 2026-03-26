Αυξήσεις αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων: Το δημοσιονομικό κόστος και οι 32 παρεμβάσεις που αναβάθμισαν τους μισθούς

Με τη νέα αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου, σε συνέχεια της αύξησης του κατώτατου μισθού, συμπληρώνονται συνολικά 32 παρεμβάσεις, από το 2023 έως το 2026, τόσο οριζόντιες όσο και σε επιμέρους κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (όπως ένστολοι, ιατρικό προσωπικό, μέλη ΔΕΠ κτλ.)

Οι αυξήσεις μισθών και οι παρεμβάσεις έχουν μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 3,28 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 2,46 δισ. ευρώ αφορούν γενικές παροχές των δημοσίων υπαλλήλων, 575 εκατ. ευρώ ειδικές παροχές των ένστολων, 148 εκατ. ευρώ των ιατρών του ΕΣΥ, 55 εκατ. των μελών ΔΕΠ, 30 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Εξωτερικών και 15 εκατ. ευρώ των Δικαστικών. Οι παρεμβάσεις κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2026 είναι οι εξής:

Έτος 2023

Αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ το 2023 με μεσοσταθμική αύξηση 10% και ετήσιο κόστος 65 εκατ. ευρώ. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος και στον δημόσιο τομέα από το 2023 με ετήσιο κόστος 202 εκατ. ευρώ. Διευθέτηση από το 2023 μισθολογικών θεμάτων των ενόπλων δυνάμεων όπως η (α) Μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διάρκειας και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (8,5 εκατ.), (β) Επέκταση της Μάχιμης 5ετίας ενστόλων και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, (γ) έκδοση της απόφασης για καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τη νυκτερινή απασχόληση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (25 εκατ.), (δ) θεσπίζεται ειδική πρόσθετη αμοιβή για πληρώματα πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή (25 εκατ.), με συνολικό κόστος 59 εκατ. ευρώ. Απαλλαγή από τον φόρο των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε Σώματα Ασφαλείας, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές. Πρώτη υλοποίηση των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων στο δημόσια τομέα, σε συγκεκριμένους στόχους πολιτικής, με ετήσιο κόστος 50 εκατ. ευρώ κατά έτος. Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με επιπρόσθετο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Κατάργηση της εισφοράς 1% υπερ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων από το 2023 με κόστος 80 εκατ. ευρώ.

Έτος 2024

Αύξηση από 1/1/2024 οριζοντίως των αποδοχών κατά 70 ευρώ με κόστος 674 εκατ. ευρώ. Αύξηση από 1/1/2024 της οικογενειακής παροχής στο δημόσιο κατά 20 έως 50 ευρώ με κόστος 187 εκατ. ευρώ. Αύξηση από 1/1/2024 των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% με κόστος 62 εκατ. ευρώ. Αύξηση από 1/1/2024 κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου με κόστος 9 εκατ. ευρώ. Αύξηση από 1/1/2024 κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, με κόστος 24 εκατ. ευρώ. Αναμόρφωση μισθολογίου μελών ΔΕΠ, αναδρομικά από 07/10/2022, με μεσοσταθμική αύξηση 10%, με ετήσιο κόστος 49 εκατ. ευρώ. Σημαντική αύξηση από 1/1/2024, των αποζημιώσεων μετακίνησης και διανυκτέρευσης με ετήσιο κόστος 43 εκατ. ευρώ. Αύξηση του αντισταθμιστικού επιδόματος και της πάγιας αντιμισθίας δικαστικών, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ. Αύξηση από 1/1/2024 της αποζημίωσης των εφημεριών του ΕΣΥ κατά 20%, με ετήσιο κόστος 45 εκατ. ευρώ. Επιπλέον αύξηση από το 2024 της ειδικής αποζημίωσης για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε ειδική αποστολή, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ. Αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 του κινήτρου προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με ετήσιο κόστος 16 εκατ. ευρώ.

Έτος 2025

Αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ και περεταίρω μείωση του συντελεστή σε 20%, με κόστος 40 εκατ. ευρώ. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα και στο δημόσιο από 1/1/2025. Από τα 448 εκατ. ευρώ του κόστους της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, τα 83 εκατ. ευρώ αφορούν το δημόσιο τομέα. Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη εφόσον αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ και μερικός συμψηφισμός για υψηλότερες προσωπικές διαφορές. Αφορά περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως. Αναμόρφωση του κινήτρου επίτευξης στόχων στο Δημόσιο, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ. Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους ΟΤΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού με επιπρόσθετο κόστος περίπου 40 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων από 1/1/2025, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ. Από 1η Ιουλίου ενισχύονται περαιτέρω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026. Θεσμοθετήθηκε κανόνας ετήσιας αυξήσεως οριζοντίως των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος για το έτος 2025 με αύξηση ύψους 30 ευρώ μηνιαίως του μισθού από τον Απρίλιο ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ. Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 162 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Αύξηση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης των ενόπλων δυνάμεων με ετήσιο κόστος 9 εκατ. ευρώ. Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 127 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Θέσπιση επιδόματος ιδιαιτέρων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων, με ετήσιο κόστος 6 εκατ. ευρώ.

Έτος 2026