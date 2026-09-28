DBRS: Η Ελλάδα πιο μπροστά από την Ευρώπη σε ανάπτυξη, ρυθμός αύξησης ΑΕΠ 1,8% το 2026 και το 2027

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, τις οποίες ανακοίνωσε σήμερα (28.9.2026).

«Στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται ανάπτυξη με βραδύ ρυθμό 0,5-1% το 2026, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί μόνο ελαφρά στο 0,7-1,2% το 2027… Ωστόσο, η Ιβηρική Χερσόνησος συνεχίζει να υπεραποδίδει, μαζί με την Ελλάδα, περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες», σημειώνει ο οίκος Morningstar DBRS.

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Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ελλάδα για τα έτη 2026 – 2026 εκτιμάται στο 1,8%.

Παρά τις γεωπολιτικές επιπτώσεις που προκαλούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές διάθεσης του πετρελαίου, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν αρκετά ισχυρές, σύμφωνα με τον οίκο. Οι προβλέψεις εκτιμούν σταδιακή μείωση της ανεργίας στις περισσότερες από τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες και στην Κίνα.

Για την Ελλάδα, ο οίκος υπολογίζει το ποσοστό ανεργίας στο 8,3% το 2026 και στο 7,8% το 2027.

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«Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τους στόχους πολιτικής σε πολλές χώρες, ενώ η ανεργία διατηρείται σε ιστορικά μέτρια ή χαμηλά επίπεδα», σημειώνει ο DBRS.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ξεχωρίζουν ως η βασική εξαίρεση μεταξύ των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ στις αναδυόμενες αγορές ισχυρές επιδόσεις καταγράφουν η Ινδία και η Κίνα.

Σύμφωνα με τον DBRS, το διεθνές οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από αυτό που χαρακτηρίζεται «κούρσα τεχνολογικού εξοπλισμού», η οποία τροφοδοτεί την αυξημένη ζήτηση για επενδύσεις στην τεχνολογία, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ενεργειακές υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξή της, καθώς και στους κλάδους της αεροδιαστημικής και της άμυνας.