Η Αθήνα είναι η «νέα Οδύσσεια» για τους πλούσιους του Λονδίνου, λέει το Bloomberg

Χάρη στα ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ελλάδα κερδίζει το ενδιαφέρον στελεχών του χρηματοοικονομικού κέντρου του Λονδίνου, έπειτα από μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και αυστηρής λιτότητας.

Υπάρχουν περίπου 120 στελέχη στην Alpha Bank, οι οποίοι επέστρεψαν στην Ελλάδα έχοντας εργαστεί σε μακρινούς προορισμούς όπως το οικονομικό και εμπορικό κέντρο Κάναρι Γουάρφ του Λονδίνου, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Σαραφόπουλο, ο οποίος τους χαρακτηρίζει «Ιθακήσιους» ακριβώς επειδή ταξίδεψαν από μεγάλες αποστάσεις για να επανέλθουν στην πατρίδα, σύμφωνα με το Bloomberg.

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Αυτή την περίοδο, η οικονομική ελίτ του Mayfair ακολουθεί τους τραπεζίτες. Ο δισεκατομμυριούχος Κρις Ρόκος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Αθήνα, ενώ η Millennium Management ανοίγει γραφείο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το όνειρο των υπευθύνων χάραξης πολιτικής (policy makers) είναι ότι η προσέλκυση ανθρώπων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια ενισχύει αναπόφευκτα την τοπική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, αυτό ενισχύεται από την γενικότερη τάση επαναπατρισμού ανθρώπων του χρήματος στη χώρα καταγωγής τους. Αν και η τάση είναι πρόσκαιρη για να αξιολογηθεί πλήρως, τα επίσημα δεδομένα δείχνουν ότι το 2023 οι Έλληνες που επέστρεψαν στη χώρα ξεπέρασαν εκείνους που έφυγαν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ο ανταγωνισμός με το Ντουμπάι

Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό είναι δύσκολο να αποτιμηθεί τόσο νωρίς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πανδημία έδωσε ισχυρό κίνητρο για εργασία από απόσταση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών που είχαν αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται υπό τεχνοκρατική διακυβέρνηση και συνδυάζει φορολογικά κίνητρα με μια νέα αίσθηση σταθερότητας, η οποία γίνεται όλο και πιο δυσεύρετη σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι που βρίσκεται κοντά στις επίμαχες περιοχές συγκρούσεων.

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Από το 2019, άτομα με σημαντική περιουσία που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα απολαμβάνουν έναν ενιαίο ετήσιο φόρο ύψους 100.000 ευρώ, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην τοπική οικονομία. Επιπλέον, από το 2021, οι Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό δικαιούνται φοροαπαλλαγή εισοδήματος κατά 50% για επτά χρόνια κάτι που είναι σίγουρα ελκυστικό. Η Ελλάδα φαίνεται, επομένως, να είναι το σημείο ενδιαφέροντος παρόλο που υπάρχουν πόλεις όπως το Ντουμπάι που έχουν καθεστώς μηδενικής φορολογίας.

Χάρη στο σταθερό φορολογικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια περίπου 213 υπερ-πλούσιοι είχαν μετακομίσει στην Ελλάδα έως το 2024.

Τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας

Άλλοι παράγοντες που θέτουν την Ελλάδα στο ενδιαφέρον των πλουσίων είναι οι θετικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ειδικότερα, η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει αισθητά και το χρηματιστήριο της χώρας αναβαθμίστηκε από την κατηγορία των «αναδυόμενων αγορών» σε αυτή των «ανεπτυγμένων».

Μια πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική διασπορά σημείωσε ότι οι Έλληνες ηλικίας 30 – 40 ετών που επιστρέφουν, αναφέρουν την καριέρα τους ως βασικό κίνητρο για την επιστροφή, και όχι μόνο την επιθυμία τους να ξαναβρούν τις ανέσεις και το οικείο περιβάλλον της πατρίδας.

Το να ενταχθεί κανείς σε μια ελληνική τράπεζα δεν σημαίνει πλέον ότι πρέπει να ξεπληρώσει τα κόκκινα δάνεια, όπως για παράδειγμα συνέβαινε μετά την κρίση. Έχουν επίσης σημειωθεί επιτυχίες στον τεχνολογικό τομέα όπως η επένδυση της Microsoft σε data centers.

Η νέα ελπίδα της Ελλάδας είναι ότι οι πλούσιοι της διασποράς θα αναδείξουν την Αθήνα σε έναν εναλλακτικό χρηματοοικονομικό κόμβο, στα πρότυπα του Μαϊάμι ή του Ντουμπάι. Μια ακμάζουσα αγορά hedge funds προσφέρει παράλληλες θέσεις εργασίας, περισσότερη δουλειά για τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και σαφώς περισσότερες επενδύσεις.

Παρόλα αυτά, υπάρχει μεγάλο χρονικό περιθώριο μέχρι να γίνει αυτή η «μεταστροφή» της χώρας, διότι δεν είναι σαφές πόσα ακόμη φορολογικά κίνητρα μπορεί να αντέξει οικονομικά η Ελλάδα.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα του Bloomberg, μια έρευνα του 2025 που επικαλείται τον ΟΟΣΑ διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού δεν είναι πιθανό να επιστρέψουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, μεταξύ άλλων επειδή οι μισθοί είναι χαμηλοί. Ταυτόχρονα, το πολιτικό κλίμα είναι άστατο ενόψει εκλογών, σε ορισμένες περιπτώσεις εντείνεται η δυσαρέσκεια απέναντι στους πλούσιους, καθώς το κόστος στέγασης αυξάνεται, ενώ πολλά από τα φορολογικά κίνητρα έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Επομένως, δεν θα ήταν απίθανο άτομα που επαναπατρίστηκαν να επιλέξουν ξανά το εξωτερικό.